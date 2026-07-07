ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı

07.07.2026 21:48
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin dış cephesine, Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO bayrağının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin yer aldığı fotoğraf yansıtıldı.

36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

KALACAĞI OTELE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YER ALDIĞI FOTOĞRAF YANSITILDI

Trump'ın zirve süresince konaklayacağı otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin dış cephesine Türk bayrağı, ABD bayrağı ve NATO bayrağının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın birlikte yer aldığı fotoğrafın yansıtıldığı görüldü. 

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı - Son Dakika
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