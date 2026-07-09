Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi - Son Dakika
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Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

09.07.2026 08:42
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One ile geldi. Ancak Türkiye'den ayrılırken eski başkanlık uçağını tercih eden Trump, İngiltere'de yeniden yeni Air Force One'a geçti. Trump, uçak değişikliğini "eski günlerin hatırına" yaptığını, yeni uçağın ise İngiltere'deki Amerikan askerleri tarafından görülmesi için üsse gönderildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One ile geldi. Ancak Türkiye'den ayrılırken eski başkanlık uçağını tercih eden Trump, İngiltere'de yeniden yeni Air Force One'a geçti. Uçak değişikliğinin nedenini ise sosyal medya hesabından açıkladı.

ANKARA'YA YENİ AIR FORCE ONE İLE GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi kapsamında salı günü Ankara'ya, Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve başkanlık uçağına dönüştürülen yeni Air Force One ile geldi. Zirve boyunca dikkat çeken yeni uçak, Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretinde de kullanılmış oldu.

Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

TÜRKİYE'DEN ESKİ UÇAKLA AYRILDI

Trump, zirvenin ardından Ankara'dan ayrılırken ise beklenmedik bir karar aldı. Kendisini Türkiye'ye getiren yeni Air Force One yerine eski mavi-beyaz başkanlık uçağıyla havalandı.

İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'ne eski Air Force One ile ulaşan Trump, burada yeniden Katar'ın hediye ettiği yeni uçağa geçti ve Washington'a dönüş yolculuğunu bu uçakla sürdürdü.

Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

NEDENİNİ KENDİSİ AÇIKLADI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'dan İngiltere'ye "eski günlerin hatırına" eski Air Force One ile uçtuğunu söyledi.

Yeni Air Force One'ın ise RAF Mildenhall Üssü'nde görev yapan Amerikan askerlerinin uçağı yakından görebilmesi için aynı üsse gönderildiğini belirten Trump, "Askerler görsün diye. Gerçekten muhteşem bir uçak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise İngiltere'de yeni Air Force One ile yeniden buluştuğunu belirterek, üs personelinin uçağı görmekten büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

YENİ AIR FORCE ONE TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Katar'ın ABD'ye hediye ettiği Boeing 747 tipi uçak, Boeing'in yeni nesil Air Force One teslimatlarındaki gecikme nedeniyle geçici başkanlık uçağı olarak kullanılmaya başlandı. Güvenlik ve maliyet tartışmalarına konu olan uçak, Trump'ın tercih ettiği kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renkli tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Son Dakika Dünya Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi - Son Dakika

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