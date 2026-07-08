Rusya'dan Kiev'deki askeri tesislere misilleme saldırısı - Son Dakika
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Rusya'dan Kiev'deki askeri tesislere misilleme saldırısı

Rusya\'dan Kiev\'deki askeri tesislere misilleme saldırısı
08.07.2026 15:01
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda füze ve İHA üretim tesislerinin vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

SALDIRI GECE SAATLERİNDE DÜZENLENDİ

Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemlerinde" bulunduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği aktarılarak, "Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILARDA EN AZ 7 KİŞİ ÖLDÜ

Ukraynalı yetkililer ise, Rusya’nın gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği yeni saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

ZELENSKİ, TRUMP İLE GÖRÜŞMEDEN SAATLER ÖNCE

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Ankara’daki NATO zirvesinde yapacağı görüşmeden yalnızca saatler önce gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Saldırı, Moskova, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Kiev'deki askeri tesislere misilleme saldırısı - Son Dakika

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