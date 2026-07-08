Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.
Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör eylemlerinde" bulunduğu belirtilen açıklamada, buna karşılık olarak Rus ordusunun gece Kiev'deki askeri savunma tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, saldırının karadan yüksek hassasiyetli silahla gerçekleştirildiği aktarılarak, "Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Ukraynalı yetkililer ise, Rusya’nın gece boyunca ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği yeni saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Ankara’daki NATO zirvesinde yapacağı görüşmeden yalnızca saatler önce gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Rusya'dan Kiev'deki askeri tesislere misilleme saldırısı - Son Dakika
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