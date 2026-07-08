Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş - Son Dakika
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Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump\'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
08.07.2026 15:12
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin liderler oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, zirve öncesinde gündeme getirdiği bazı tartışmalı başlıklara hiç değinmediği öğrenildi. Trump'ın resmi toplantıda İspanya'ya yönelik savunma harcamaları eleştirilerini yinelemediği, İran'daki ateşkes ve Grönland konusunu da gündeme taşımadığı, görüşmelerin ise NATO'nun güvenlik politikaları ve savunma harcamalarına odaklandığı belirtildi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin liderler oturumunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda liderler, NATO'nun gelecekteki güvenlik politikalarını ele alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamalarının aksine bazı tartışmalı başlıklara hiç değinmemesi dikkat çekti.

ZİRVENİN GÜNDEMİ GÜVENLİK VE SAVUNMA OLDU

7 Temmuz'da bakanlar düzeyindeki çalışma yemekleri ve yan etkinliklerle başlayan zirvenin kritik liderler oturumu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşmasında Türkiye'nin savunma harcamalarını 2030'dan önce Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 3,5'ine çıkarmayı hedeflediğini belirterek, savunma sanayisinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girildiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolarlık ilave bütçe ayrıldığını açıkladı.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

TRUMP, İSPANYA ELEŞTİRİLERİNİ TEKRARLAMADI

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, liderler toplantısında daha önce sert ifadeler kullandığı İspanya'yı hedef almadı.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde İspanya'nın savunma harcamalarını eleştirmiş, Hazine Bakanı Scott Bessent'e İspanya ile ticari ilişkiler konusunda talimat verdiğini söylemiş ve "O zaman arkamızdan koşacaklardır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak liderler oturumunda bu konu hiç gündeme gelmedi.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

İRAN VE GRÖNLAND KONUSUNA DA GİRMEDİ

Trump'ın zirve öncesinde yaptığı "Ateşkes bence sona erdi" sözleriyle gündeme gelen İran değerlendirmesi de liderler toplantısında yer almadı.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

ABD Başkanı ayrıca Rutte ile görüşmesinde dile getirdiği Grönland çıkışını da tekrarlamadı. Trump, daha önce "Danimarka Naziler tarafından bir günden az sürede işgal edildiğinde onlar bizden Grönland'ı kollamamızı rica etti. Grönland'ı biz aldık ve sonra aptalca bir şekilde geri verdik. Geri vermemeliydik." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Reuters'ın aktardığına göre Trump, liderlerin katıldığı resmi NATO oturumunda bu üç başlıkla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

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Son Dakika Güncel Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş - Son Dakika

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