Batman'da Hamile Kadına Silahlı Saldırı

Batman'da hamile bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanırken, karnındaki bebek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Siirt'in Kurtalan ilçesine kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yağmur K. (26), eşi Ali Rıza S. (34) ile birlikte 10 DD 560 plakalı otomobille seyir halindeyken, eski eşi Aydın K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Yağmur K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve 32 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından Siirt'in Kurtalan ilçesinde şüpheliye ait aracın bulunduğu, yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Yağmur K.'nin eski eşi Aydın K. hakkında 2021-2024 yılları arasında Siirt'te 8 ayrı müracaatta bulunduğu, son başvurusunun ise 24 Haziran 2024 tarihinde yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN