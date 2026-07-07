Aydın\'da Yangın Söndürme Çalışmaları 7 Saattir Sürüyor

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ziraat ve otluk alanda yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın alevleri geniş bir alana yayması, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi 7. saatini doldurdu. Alevlerin yayılımını durdurmak amacıyla bölgeye sevk edilen ekip sayısı artırılırken, müdahaleye katılan araç filosu şu şekilde açıklandı:

8 yangın söndürme helikopteri ve 6 uçak

28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer

"UÇAK KALE" SAHAYA İNDİ

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için hava gücü de artırılırken, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve 'uçan kule' lakaplı Chinook tipi helikopteri de sahaya indi. Bir kerede 10 tona kadar su atabilen uçan kule, nokta atışları ile alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor. Chinook tipi helikopterin Bozdoğan'daki yangına müdahale anları da kameralara yansıdı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.