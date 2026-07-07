Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları 7 Saattir Sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları 7 Saattir Sürüyor

Aydın\'da Yangın Söndürme Çalışmaları 7 Saattir Sürüyor
07.07.2026 20:37
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Bozdoğan'da ziraat alanında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarında, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ziraat ve otluk alanda yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın alevleri geniş bir alana yayması, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi 7. saatini doldurdu. Alevlerin yayılımını durdurmak amacıyla bölgeye sevk edilen ekip sayısı artırılırken, müdahaleye katılan araç filosu şu şekilde açıklandı:

  • 8 yangın söndürme helikopteri ve 6 uçak
  • 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer

"UÇAK KALE" SAHAYA İNDİ

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için hava gücü de artırılırken, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve 'uçan kule' lakaplı Chinook tipi helikopteri de sahaya indi. Bir kerede 10 tona kadar su atabilen uçan kule, nokta atışları ile alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor. Chinook tipi helikopterin Bozdoğan'daki yangına müdahale anları da kameralara yansıdı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bozdoğan, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları 7 Saattir Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları 7 Saattir Sürüyor - Son Dakika
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