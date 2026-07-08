NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı - Son Dakika
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NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

08.07.2026 16:29
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NATO zirvesine damga vuran ve konukların damaklarını çatlatan yemeklerin perde arkasını Şef Hüseyin Okatan Haberler.com’a anlattı. 50 kişilik ekibiyle gece gündüz çalışan ünlü şef, baklavadan aşureye uzanan 20’ye yakın tatlı ve zengin menüyle dünya liderlerini ağırladıklarını belirtti. Küresel çapta büyük beğeni topladıklarını ve gurur duyduklarını ifade eden Okatan, "Türkiye'nin her yerinin yemeklerini burada misafirlerimize sunduk" dedi.

Dünyanın gözünün çevrildiği tarihi NATO Zirvesi'nde, liderlerin ve katılımcıların beğenisine sunulan Türk mutfağı büyük ilgi gördü. Zirvenin en çok konuşulan ve adeta "göz bebeği" olan mutfak alanında, Türk lezzetleri dünyaya sergilendi. Başarılı performansıyla zirveye damga vuran Şef Hüseyin Okatan, mutfaktaki yoğun çalışmaları ve çok özel tatlı çeşitlerini Haberler.com’a anlattı.

"TÜRK LEZZETLERİNİ DÜNYAYA TANITMIŞ OLDUK" 

Zirve boyunca oldukça yoğun bir çalışma sergilediklerini belirten Şef Hüseyin Okatan, gelen geri dönüşlerden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Okatan, "Burası tamamen bir mutfak. Türk mutfağını ve Türk lezzetlerini dünyaya sergilemiş, tanıtmış olduk. Dönüşlerimiz gerçekten çok iyi, çokça beğeni alıyoruz. Herhangi bir ayrım yok; bütün lezzetlerimiz, bütün yemeklerimizin hepsi büyük beğeni topluyor" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

50 KİŞİLİK DEV EKİPLE GECE GÜNDÜZ MESAİ 

Zirve katılımcılarına her an taze ve farklı lezzetler sunabilmek için arka planda dev bir ekibin çalıştığını vurgulayan ünlü şef, menü rutinini şu sözlerle aktardı:

"Burada 50 kişilik bir ekiple emek veriyoruz. Her gün, hatta her öğün ayrı çalışmalarımız oluyor. Sabah kahvaltımız, öğlen büfemiz ve akşam büfemiz tamamen birbirinden ayrı ve özel olarak hazırlanıyor."

BAKLAVADAN AŞUREYE 20 ÇEŞİT TATLI 

Zirveye özel hazırlanan tatlı büfesinde adeta bir lezzet şöleni yaşandığını belirten Okatan, büfede 15-20 çeşit tatlı bulunduğunu söyledi. Muhabirin "Zirveye özel bir tatlı var mı, baklava mı?" sorusu üzerine büfedeki zenginliği gözler önüne seren Okatan, şu çeşitleri sıraladı:

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

"Zirveye özel Türk tatlılarımızın hepsi var. Fıstıklı ve cevizli baklavalarımız, aşure, kadayıf, kalem sarma, bülbül yuvası, incir tatlısı, kabak tatlısı ve cheesecake çeşitlerimiz yer alıyor."

TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDEN EŞSİZ YEMEKLER 

Sadece geleneksel Türk tatlılarını tatmak isteyenler değil, farklı kültürlerin esintilerini arayanlar için de zengin seçenekler sunulduğunu belirten Şef Hüseyin Okatan, "Hepsine yer verdik. Tamamen bölge mutfağı olarak çalıştık ve Türkiye'nin her yerinin yemeklerini burada misafirlerimize sunduk" diyerek sözlerini noktaladı.

Gastronomi, Diplomasi, Türkiye, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Parası da sanırım bizden 0 0 Yanıtla
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