Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

09.07.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken ismi olan İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in son paylaşımına Türkler akın etti. Zirvenin en genç lideri olan İzlanda Başbakanı'nın NATO paylaşımının altına Türk kullanıcılar, "Türkiye sizi çok sevdi, güzelliğiniz ve zarafetiniz ekranlarda rüzgar gibi geldi geçti" yazdı.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayran hayran bakışı ve genç yaşı ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Türk halkının resmen kalbini kazandı.

ANKARA KALESİNİ GEZDİ, VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Ankara'da ayrılmadan önce Ankara Kalesi'ni de gezen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir NATO Zirvesi sonrası bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "NATO bir dönüşüm geçiriyor. Avrupa artık daha büyük bir sorumluluk üstleniyor; bu, olumlu bir gelişme. Dahası NATO; gerek üye sayısı gerekse kolektif savunmaya yapılan katkılar açısından bakıldığında, hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü bir konumda. Büyük resim budur. İzlanda'nın güvenilir bir müttefik olarak kalmasını ve katkı sağlamaya devam etmesini sağlamaya kararlıyım. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen zirvede güçlü bir mutabakat havası hakimdi. Bir Başbakan olarak, İzlanda'nın çıkarlarını ve tezlerini savunmak adına her fırsatı değerlendiriyorum; bu nedenle en yakın müttefiklerimizin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmek hayati önem taşıyor. Yurt dışından en iyi dileklerimle." ifadelerini kullandı.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

PAYLAŞIMINA TÜRKLER AKIN ETTİ

2 yıl önce İzlanda Başbakanı olan daha önce ise ekonomi gazeteciliği yapan Kristrun Frostadottir'in bu gönderisine Türkler kayıtsız kalmadı. 36. NATO Zirvesi'nin en genç lideri olan Frostadottir'in paylaşımına çok sayıda Türk kullanıcı, "Yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi, Güzelliğiniz ve zarafetiniz ekranlarda rüzgar gibi geldi geçti ama; Türk halkının kalbine ve aklına yerleşti" gibi yorumlar yazdı.

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

WALL STREET'TEN BAŞBAKANLIĞA: İZLANDA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI KRİSTRUN FROSTADOTTİR KİMDİR?

İzlanda tarihinin en genç başbakanı unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Kristrún Frostadóttir, küresel diplomasinin yükselen isimleri arasında yer alıyor. Ekonomi dünyasındaki uluslararası başarısını siyasete taşıyan 36 yaşındaki lider, kısa sürede katettiği mesafe ile dikkat çekiyor.

Aralık 2024'te göreve başlamasından bu yana hem ülkesinde uyguladığı reformlar hem de uluslararası zirvelerdeki etkin rolüyle adından söz ettiren İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, modern liderlik anlayışının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

WALL STREET VE EKONOMİ DÜNYASINDAKİ KÖKLÜ GEÇMİŞİ

12 Mayıs 1988'de Reykjavík'te dünyaya gelen Frostadóttir, akademik ve profesyonel hayatını tamamen ekonomi ve finans üzerine kurguladı. İzlanda Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından ABD'ye giderek Yale Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler, Boston Üniversitesi'nde ise ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Ekonomi gazeteciliği ile başladığı kariyerine, uluslararası finans devi Morgan Stanley bünyesinde New York ve Londra ofislerinde devam etti. Ülkesine döndükten sonra İzlanda Ticaret Odası ve ardından Kvika Bankası'nda Baş Ekonomist olarak finans sektörüne yön verdi.

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

SİYASETTE REKOR HIZLA YÜKSELİŞ

Finans dünyasındaki prestijli konumunu geride bırakarak 2021 yılında aktif siyasete atılan Frostadóttir, Sosyal Demokrat İttifak (Samfylkingin) saflarında parlamentoya girdi.

Parlamentodaki etkili performansı sayesinde sadece bir yıl sonra, Ekim 2022'de %94 gibi rekor bir oy oranıyla partisinin Genel Başkanı seçildi. 2024 seçimlerinde partisini birinci sıraya taşıyan genç lider; Vi?reisn ve Halk Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinin ardından 21 Aralık 2024'te resmi olarak Başbakanlık koltuğuna oturdu.

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

2 ÇOCUK ANNESİ

İki çocuk annesi olan Kristrún Frostadóttir, yoğun siyasi temposunun yanı sıra aile yaşantısıyla da ülkede rol model olarak görülüyor. Genç yaşına ve finans kökenli yaklaşımına dayanarak geliştirdiği çözüm odaklı politikalar, İzlanda'da sosyo-ekonomik dengelerin güçlenmesinde kritik rol oynuyor.

Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

İzlanda, Türkiye, Ankara, Gündem, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Böyle düzgün, eğitimli, konusuna ve duruşuna hakim kadın siyasetçilerin çoğalması dünya barışı için çok önemli.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Doç. Dr. Furkan Kaya’dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi
Beştepe’de tarihi anlar Trump, Ankara Garnizon Komutanı’na asker selamı verdi Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi
Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı
Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye’nin dönüşen gücünün farkında Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: Trump, Türkiye'nin dönüşen gücünün farkında

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:39
Akaryakıta yeni zam Psikolojik sınır aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
07:10
Orta Doğu’da gerilim tırmandı Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
07:05
Hamaney’e yakın medya Trump’ı hedef aldı İmzası yılana dönüştü
Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
06:41
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi
06:24
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
06:10
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
22:24
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim
Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:52:24. #7.12#
SON DAKİKA: Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.