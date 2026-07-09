Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hayran hayran bakışı ve genç yaşı ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Türk halkının resmen kalbini kazandı.

ANKARA KALESİNİ GEZDİ, VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Ankara'da ayrılmadan önce Ankara Kalesi'ni de gezen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir NATO Zirvesi sonrası bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "NATO bir dönüşüm geçiriyor. Avrupa artık daha büyük bir sorumluluk üstleniyor; bu, olumlu bir gelişme. Dahası NATO; gerek üye sayısı gerekse kolektif savunmaya yapılan katkılar açısından bakıldığında, hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü bir konumda. Büyük resim budur. İzlanda'nın güvenilir bir müttefik olarak kalmasını ve katkı sağlamaya devam etmesini sağlamaya kararlıyım. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen zirvede güçlü bir mutabakat havası hakimdi. Bir Başbakan olarak, İzlanda'nın çıkarlarını ve tezlerini savunmak adına her fırsatı değerlendiriyorum; bu nedenle en yakın müttefiklerimizin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmek hayati önem taşıyor. Yurt dışından en iyi dileklerimle." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA TÜRKLER AKIN ETTİ

2 yıl önce İzlanda Başbakanı olan daha önce ise ekonomi gazeteciliği yapan Kristrun Frostadottir'in bu gönderisine Türkler kayıtsız kalmadı. 36. NATO Zirvesi'nin en genç lideri olan Frostadottir'in paylaşımına çok sayıda Türk kullanıcı, "Yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi, Güzelliğiniz ve zarafetiniz ekranlarda rüzgar gibi geldi geçti ama; Türk halkının kalbine ve aklına yerleşti" gibi yorumlar yazdı.

WALL STREET'TEN BAŞBAKANLIĞA: İZLANDA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI KRİSTRUN FROSTADOTTİR KİMDİR?

İzlanda tarihinin en genç başbakanı unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Kristrún Frostadóttir, küresel diplomasinin yükselen isimleri arasında yer alıyor. Ekonomi dünyasındaki uluslararası başarısını siyasete taşıyan 36 yaşındaki lider, kısa sürede katettiği mesafe ile dikkat çekiyor.

Aralık 2024'te göreve başlamasından bu yana hem ülkesinde uyguladığı reformlar hem de uluslararası zirvelerdeki etkin rolüyle adından söz ettiren İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, modern liderlik anlayışının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

WALL STREET VE EKONOMİ DÜNYASINDAKİ KÖKLÜ GEÇMİŞİ

12 Mayıs 1988'de Reykjavík'te dünyaya gelen Frostadóttir, akademik ve profesyonel hayatını tamamen ekonomi ve finans üzerine kurguladı. İzlanda Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından ABD'ye giderek Yale Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler, Boston Üniversitesi'nde ise ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Ekonomi gazeteciliği ile başladığı kariyerine, uluslararası finans devi Morgan Stanley bünyesinde New York ve Londra ofislerinde devam etti. Ülkesine döndükten sonra İzlanda Ticaret Odası ve ardından Kvika Bankası'nda Baş Ekonomist olarak finans sektörüne yön verdi.

SİYASETTE REKOR HIZLA YÜKSELİŞ

Finans dünyasındaki prestijli konumunu geride bırakarak 2021 yılında aktif siyasete atılan Frostadóttir, Sosyal Demokrat İttifak (Samfylkingin) saflarında parlamentoya girdi.

Parlamentodaki etkili performansı sayesinde sadece bir yıl sonra, Ekim 2022'de %94 gibi rekor bir oy oranıyla partisinin Genel Başkanı seçildi. 2024 seçimlerinde partisini birinci sıraya taşıyan genç lider; Vi?reisn ve Halk Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinin ardından 21 Aralık 2024'te resmi olarak Başbakanlık koltuğuna oturdu.

2 ÇOCUK ANNESİ

İki çocuk annesi olan Kristrún Frostadóttir, yoğun siyasi temposunun yanı sıra aile yaşantısıyla da ülkede rol model olarak görülüyor. Genç yaşına ve finans kökenli yaklaşımına dayanarak geliştirdiği çözüm odaklı politikalar, İzlanda'da sosyo-ekonomik dengelerin güçlenmesinde kritik rol oynuyor.