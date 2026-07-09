ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

09.07.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın 28 Şubat'ta hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamaney'in bugün Meşhed kentinde düzenlenecek cenaze töreni öncesinde, bölgeye ulaşımı sağlayan kritik demiryolu hattı ABD tarafından hedef alındı. Cenazenin taşınacağı güzergaha düzenlenen hava saldırısı sonrası seferler durdurulurken, yolcular karayoluyla nakledildi.

İran'ın ABD saldırısında öldürülen eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesinde Orta Doğu'da tansiyonu daha da yükselten bir sıcak gelişme yaşandı. Tahran ile Meşhed arasındaki tren ulaşımını sağlayan stratejik demiryolu hattı ABD tarafından vuruldu.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

İran Devlet Televizyonu ve İran Demiryolları tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, demiryolu hattına "ABD-İsrail düşmanının gerçekleştirdiği suç teşkil eden saldırı" sonrasında seferler geçici olarak askıya alındı.

TÖRENE KATILACAKLAR  KARAYOLU İLE MEŞHED'E GÖTÜRÜLÜYOR

Saldırı sonrası demiryolu yetkilileri hattaki ağır hasarı gidermek için bölgeye acil müdahale ekipleri sevk etti. Mahsur kalan yolcular ve törene katılacak vatandaşlar için otobüslerle karayolu taşıma organizasyonları başlatıldı. 

ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

HAMANEY'İN CENAZESİ MEŞHED'DE

Meşhed'e trenyolu ile götürülecek Hamaney'in cenazesi ABD saldırısı sonrası havayolu ile kente ulaştırıldı. 

MÜCTEBA HAMANEY İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKABİLİR

28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana kamuoyu önünde görülmeyen İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in Meşhed'deki cenaze töreninde ilk kez halkın ve basının karşısına çıkabileceği iddia ediliyor.

ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

NECEF'TEKİ TÖRENDE İNSAN SELİ

Hamaney ve yanında hayatını kaybeden aile fertlerinin naaşları çarşamba günü Irak'ın Necef’te Hazreti Ali’nin türbesinde gezdirildi. Cenaze merasimine binlerce kişi katılırken, tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Hamaney’in naaşı dün Uluslararası Necef Havalimanı’na getirilmişti. Naaşı, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve diğer devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri karşılamıştı.

ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

İRANLILAR KUM'DAKİ TÖRENDE GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Hamaney için 7 Temmuz Salı günü Kum’da geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cemkeran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu.

Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının göz yaşı döktüğü görüldü.

Hamaney’in cenaze namazını ise Ayetullah Cevadi Amoli kıldırdı.

İLK TÖREN TAHRAN'DA YAPILMIŞTI

Ali Hamaney için resmi devlet töreni, 3 Temmuz Cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.

Halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı. Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine getirilmişti.

ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

KERBELA'DA "ABD VE İSRAİL'E" ÖLÜM SLOGANLARI

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Hamaney’in cenaze törenine katılmak için Kerbela’da toplanan binlerce kişinin sabah saatlerinden beri yollarda beklediği, naaşı taşıyan aracın yoğun kalabalıktan dolayı ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Cenaze törenine katılanlar “ABD’ye ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Hamaney’in naaşı Kerbela’da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas’ın türbelerinde de gezdirilecek ve burada cenaze namazı kılınacak.

ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Hamaney, 28 Şubat, Meşhed, Güncel, Gündem, İran, Son Dakika

Son Dakika Gündem ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ne bekliyordunuz karar Ankarada alindi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti
Beşiktaş’ta denizde kadın cesedi bulundu Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu
Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev’deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
ABD saldırısının ardından İran bir havalimanını kapattı ABD saldırısının ardından İran bir havalimanını kapattı
İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı İBB davasında gerginlik: Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
Trump’ın kaldığı otelin sırrı Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor
ROKETSAN, Assan Group’u 471 milyon dolara satın aldı ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor
İzlanda Başbakanı, Külliye’ye hayranlıkla bakmakta haklıymış İşte ülkesindeki makam binası İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
Başbakan devlet televizyonunun fişini çekti: Yıllarca yalan söyledik, özür dileriz Başbakan devlet televizyonunun fişini çekti: Yıllarca yalan söyledik, özür dileriz
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:39
Akaryakıta yeni zam Psikolojik sınır aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
07:10
Orta Doğu’da gerilim tırmandı Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
07:05
Hamaney’e yakın medya Trump’ı hedef aldı İmzası yılana dönüştü
Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
06:41
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi
06:24
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
06:10
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:19:37. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.