ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

İran'ın ABD saldırısında öldürülen eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesinde Orta Doğu'da tansiyonu daha da yükselten bir sıcak gelişme yaşandı. Tahran ile Meşhed arasındaki tren ulaşımını sağlayan stratejik demiryolu hattı ABD tarafından vuruldu.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

İran Devlet Televizyonu ve İran Demiryolları tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, demiryolu hattına "ABD-İsrail düşmanının gerçekleştirdiği suç teşkil eden saldırı" sonrasında seferler geçici olarak askıya alındı.

TÖRENE KATILACAKLAR KARAYOLU İLE MEŞHED'E GÖTÜRÜLÜYOR

Saldırı sonrası demiryolu yetkilileri hattaki ağır hasarı gidermek için bölgeye acil müdahale ekipleri sevk etti. Mahsur kalan yolcular ve törene katılacak vatandaşlar için otobüslerle karayolu taşıma organizasyonları başlatıldı.

HAMANEY'İN CENAZESİ MEŞHED'DE

Meşhed'e trenyolu ile götürülecek Hamaney'in cenazesi ABD saldırısı sonrası havayolu ile kente ulaştırıldı.

MÜCTEBA HAMANEY İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKABİLİR

28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana kamuoyu önünde görülmeyen İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in Meşhed'deki cenaze töreninde ilk kez halkın ve basının karşısına çıkabileceği iddia ediliyor.

NECEF'TEKİ TÖRENDE İNSAN SELİ

Hamaney ve yanında hayatını kaybeden aile fertlerinin naaşları çarşamba günü Irak'ın Necef’te Hazreti Ali’nin türbesinde gezdirildi. Cenaze merasimine binlerce kişi katılırken, tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Hamaney’in naaşı dün Uluslararası Necef Havalimanı’na getirilmişti. Naaşı, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve diğer devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri karşılamıştı.

İRANLILAR KUM'DAKİ TÖRENDE GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Hamaney için 7 Temmuz Salı günü Kum’da geniş katılımlı cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan milyonlarca kişi Cemkeran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu.

Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının göz yaşı döktüğü görüldü.

Hamaney’in cenaze namazını ise Ayetullah Cevadi Amoli kıldırdı.

İLK TÖREN TAHRAN'DA YAPILMIŞTI

Ali Hamaney için resmi devlet töreni, 3 Temmuz Cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı.

Halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı. Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından Kum kentine getirilmişti.

KERBELA'DA "ABD VE İSRAİL'E" ÖLÜM SLOGANLARI

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Hamaney’in cenaze törenine katılmak için Kerbela’da toplanan binlerce kişinin sabah saatlerinden beri yollarda beklediği, naaşı taşıyan aracın yoğun kalabalıktan dolayı ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Cenaze törenine katılanlar “ABD’ye ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Hamaney’in naaşı Kerbela’da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas’ın türbelerinde de gezdirilecek ve burada cenaze namazı kılınacak.