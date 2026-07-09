Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler - Son Dakika
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Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

Messi\'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası\'nda tarih yazmanın peşindeler
09.07.2026 20:13
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya’yı penaltılarla eleyen İsviçre, 72 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Türk teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'de Zeki Amdouni ve Eray Cömert gibi Türk isimler de yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, çeyrek finalde Arjantin'i eleyerek tarih yazmanın peşinde olacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya’yı nefes kesen penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan İsviçre Milli Takımı, tam 72 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. 

İSVİÇRE'DE TARİH YAZAN ADAM: MURAT YAKIN

Bu tarihi zaferin mimarı ise Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın oldu. Dev turnuvada çeyrek finale adını yazdıran İsviçre, yarı final bileti için Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı son şampiyon Arjantin ile eşleşti.

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

KULÜBEDE VE SAHADA TÜRK DAMGASI

Geçmişte Fenerbahçe forması da giyen ve İsviçre futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Murat Yakın, teknik adamlık kariyerinde de destan yazmaya devam ediyor. İsviçre'yi daha önce 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'e taşıyan başarılı çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası’nda da takımını son 8 arasına sokarak rüştünü bir kez daha ispatladı. İsviçre’nin bu tarihi yürüyüşünde sadece teknik kulübede değil, saha içinde de Türk futbolcuların ayak izleri var. Kadroda yer alan Zeki Amdouni ve Eray Cömert de hocaları gibi Lionel Messili Arjantin'i eleyerek tarih yazmanın peşinde olacaklar. 

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

MURAT YAKIN'DAN MESSI'YE MEYDAN OKUMA

Kritik Arjantin eşleşmesi öncesinde oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Murat Yakın, "Dünya Kupası tarihinin en iyi İsviçre takımı olmayı hedefliyorduk ve bunu başararak tarih yazdık. Son dünya şampiyonuna karşı çeyrek finalde oynamak bizim için eşsiz bir fırsat. Elbette sahaya onları yenmek için çıkacağız. Arjantin; harika oyunculara ve çok iyi bir teknik adama sahip, çok güçlü bir takım. Onların nasıl oynadığını biliyoruz. Dünyanın en iyisi olan Messi'ye sahipler ancak unutmamak gerekir ki onlar da yenilmez değiller." dedi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler - Son Dakika

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