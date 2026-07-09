Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele\'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
09.07.2026 09:08
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin duyurduğu operasyonda, ülke donanması Pasifik Okyanusu'nda piyasa değeri yaklaşık 167 milyon dolar olan 6,68 ton kokain ele geçirdi. Ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçen baskınlarda 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin açıkladığı operasyonda, Deniz Kuvvetleri Pasifik Okyanusu'nda iki ayrı uyuşturucu teknesini durdurdu. İlk tekne, ülke kıyılarının yaklaşık 582 deniz mili açığında durdurulurken, yaklaşık altı saat sonra aynı bölgede ikinci tekneye de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 6,68 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 167 milyon dolar olduğu açıklandı.

6 YABANCI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, teknelerde bulunan 6 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamaya göre şüpheliler arasında Kolombiya ve Ekvador vatandaşları bulunuyor.

Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YAKALAMASI

Bukele, operasyonu "El Salvador tarihindeki uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en büyük darbe" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın şubat ayında gerçekleştirilen ve 6,606 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği önceki rekoru geride bıraktığını belirtti. Böylece El Salvador, 2026 yılı içinde toplam 13,286 ton uyuşturucu madde ele geçirmiş oldu.

Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

PASİFİK'TE DENETİMLER ARTACAK

El Salvador güvenlik güçleri, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz devriyelerinin artırılacağını ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların süreceğini duyurdu. Yetkililer, ülkenin uyuşturucu rotalarının geçiş noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. 

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Son Dakika Dünya Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    vay canınaaaa 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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