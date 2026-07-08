Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim - Son Dakika
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Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim
08.07.2026 13:05
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TÜİK’in 6 aylık enflasyon verilerini ilan etmesiyle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları resmiyet kazandı. En düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL’ye çıkaran yasa teklifi TBMM’ye sunulurken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi ile yeni kök maaş hesaplamaları da belli oldu.

TÜİK’in 6 aylık enflasyon verilerini ilan etmesiyle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları resmiyet kazandı. En düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL’ye çıkaran yasa teklifi TBMM’ye sunulurken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi ile yeni kök maaş hesaplamaları da belli oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEKLİF MECLİS'TE

Maaş zamlarının netleşmesinin ardından taban aylıklarda yapılacak artış için yasal süreç vakit kaybetmeden başladı. AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenleme, kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL’nin altında kalan 5,1 milyon emekliyi doğrudan koruma altına alıyor. Hükümetin yaptığı analizlere göre, 2026 yılının ikinci yarısı için bu düzenlemenin bütçeye getireceği ilave yük 79,3 milyar TL olarak hesaplandı.

YASA TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi nedeniyle bu hafta çalışmalarına ara verdi. En düşük emekli aylığını artıracak yasa teklifinin, 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması planlanyor. Teklifin, Meclis tatile girmeden önce Genel Kurul’da kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ KÖK MAAŞLAR VE EK ÖDEMELER NASIL YANSIYACAK?

Emekliler, her ay net maaşlarına ilave olarak yüzde 4 oranında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor. Daha düşük maaş gruplarında bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor. Zam oranları kök aylığa uygulandığı için, yüzde 4’lük ek ödeme miktarları da otomatik olarak artış gösteriyor. Yüzde 17,76’lık zam oranına göre yeni kök maaş ve ek ödeme değişimleri şu şekilde yansıyacak:

-Eski Kök Maaş   -Yeni Kök Maaş  -Yeni Ek Ödeme

-12.000 TL          -14.131 TL         -565,25 TL

-14.000 TL           -16.486 TL        -659,46 TL

-16.000 TL           -18.841 TL         -753,66 TL

ZAMLI MAAŞLARIN HESAPLARA YATACAĞI TARİHLER

Temmuz ayı zamlarının ardından gözler ödeme günlerine çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı ödeme takvimi önümüzdeki günlerde ayrıca ilan edilecek. SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının zamlı aylıkları ise tahsis numaralarına göre şu tarihlerde hesaplarda olacak:

SSK (4A) Emeklileri Ödeme Günleri (Tahsis Numarasının Son Rakamına Göre):

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
  • Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
  • Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
  • Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
  • Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
  • Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
  • Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
  • Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur kapsamında olan emekliler ise zamlı ve güncellenmiş aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında, yine tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde banka hesaplarından çekebilecekler.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim - Son Dakika

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