Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde yaşandı.
Mahallede yapımı devam eden konutlarda çalışan inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Alevler bir anda etrafı sardı! Canlarını son anda kurtardılar - Son Dakika
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