ROKETSAN, Assan Group\'u 471 milyon dolara satın aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl el konulan Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Assan Group'un satış ihalesi tamamlandı. Şirket, düzenlenen açık artırmada ROKETSAN tarafından satın alındı.

GEÇEN YIL TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

"Askeri casusluk" soruşturması kapsamında el konulan Assan Group'a geçtiğimiz yıl Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı. Daha sonra şirketin satışına karar verilirken, ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirildi.

MUHAMMEN BEDEL 416,5 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

TMSF tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı. İhaleye katılacaklardan ise 41 milyon 650 bin dolar teminat istendi.

ROKETSAN TEK KATILIMCI OLDU

Bugün saat 11.00'de düzenlenen ihaleye tek katılımcı olarak ROKETSAN katıldı. Savunma sanayi şirketi, 471 milyon dolarlık teklifle Assan Group'un yeni sahibi oldu.