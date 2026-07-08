İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl el konulan Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Assan Group'un satış ihalesi tamamlandı. Şirket, düzenlenen açık artırmada ROKETSAN tarafından satın alındı.
"Askeri casusluk" soruşturması kapsamında el konulan Assan Group'a geçtiğimiz yıl Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı. Daha sonra şirketin satışına karar verilirken, ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirildi.
TMSF tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı. İhaleye katılacaklardan ise 41 milyon 650 bin dolar teminat istendi.
Bugün saat 11.00'de düzenlenen ihaleye tek katılımcı olarak ROKETSAN katıldı. Savunma sanayi şirketi, 471 milyon dolarlık teklifle Assan Group'un yeni sahibi oldu.
Son Dakika › Roketsan › ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı - Son Dakika
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