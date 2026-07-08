Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, liderler düzeyindeki kritik görüşmelerin yanı sıra renkli ve anlamlı diplomatik buluşmalara da sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirve kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

SOF KUMAŞIYLA ANKARA'DA STRATEJİK JEST

Zirvenin en dikkat çeken buluşmalarından biri Emine Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un eşi Kim Hea Kyung arasında yaşandı. Çankaya Köşkü'ndeki karşılama sırasında Kim Hea Kyung, ev sahibi Emine Erdoğan'a anlamlı bir jestte bulundu.

Güney Koreli First Lady, programa, Türkiye'ye daha önceki ziyaretinde Emine Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği, Ankara'nın geleneksel ve tescilli değerlerinden olan sof kumaşından yapılmış şal ve çantayla katıldı.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ ÖRNEĞİ

Kim Hea Kyung'un, kendisine hediye edilen geleneksel Türk motiflerini ve kumaşını Ankara'daki bu tarihi zirveye taşıması, iki ülke arasındaki samimi ve güçlü ilişkilerin zarif bir yansıması olarak yorumlandı. Emine Erdoğan, konuğunun bu anlamlı jestini memnuniyetle karşılarken, Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşması hem kültürel diplomasinin hem de misafirperverliğin en güzel örneklerinden birine sahne oldu.