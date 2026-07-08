Otoyol kazasında 4’ü ağır 13 yaralı - Son Dakika
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Otoyol kazasında 4’ü ağır 13 yaralı

08.07.2026 07:58  Güncelleme: 08:01
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda bariyer ve dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Kaza saat 04.30'da meydana geldi.

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda, bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarpan yolcu otobüsünde 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı.  Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. 

Otoyol kazasında 4’ü ağır 13 yaralı
Otoyol kazasında 4’ü ağır 13 yaralı

4 YOLCU AĞIR YARALANDI

Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otoyol kazasında 4’ü ağır 13 yaralı
Otoyol kazasında 4’ü ağır 13 yaralı
Kaynak: DHA

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