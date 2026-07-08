Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etti - Son Dakika
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Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etti

Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi\'ne yansıdı! Erdoğan\'dan özellikle rica etti
08.07.2026 09:39
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Ankara'daki NATO Zirvesi, küresel güvenliğin yanı sıra liderler arasındaki sıradışı kişisel krizlere de sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki "fotoğraf polemiği" zirve protokolünü de vurdu. İtalyan basını, Meloni'nin Trump ile yan yana gelmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bizzat ricada bulunduğunu iddia etti.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, kritik güvenlik gündeminin yanı sıra liderler arasındaki dikkat çekici bir diplomasi kulisine de sahne oldu.  ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir süredir devam eden gerilim zirvenin en dikkat çeken konularından oldu.

KRİZİN PERDE ARKASI: "UZAKLAŞTIRMA EMRİ GEREKLİ" PAYLAŞIMI

İki lider arasında bir süredir devam eden ve diplomatik sınırları zorlayan "fotoğraf çektirme" tartışması, Ankara'daki zirve öncesinde adeta zirve noktasına ulaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye hareket etmeden önce sosyal medya hesabından Meloni'yi hedef alan çok konuşulan bir çıkış yapmış ve İtalya Başbakanı için, "Uzaklaştırma emri gerekli." ifadelerini kullanmıştı.

Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etti

CORRIERE DELLA SERA: ÇÖZÜMÜ ERDOĞAN'IN PROTOKOLÜNDE ARADI

Trump'ın bu sert ve alaycı paylaşımının ardından, Ankara'daki zirvede iki liderin nerede ve nasıl bir arada duracağı merak konusu olmuştu. İtalya'nın köklü gazetelerinden Corriere della Sera, Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı.

Gazetenin haberine göre Başbakan Meloni, Trump ile yüz yüze gelmenin yaratacağı gerginliği ve olası bir yeni tartışma karesini engellemek için zirvenin ev sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurdu. Meloni'nin, zirve protokolü ve oturma düzeni planlanırken Trump'la hiçbir şekilde yan yana getirilmemesi konusunda Erdoğan'dan özel olarak ricada bulunduğu öne sürüldü.

Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etti

AİLE FOTOĞRAFINDA STRATEJİK MESAFE

Yaşanan bu diplomatik köşe kapmaca, NATO Liderler Zirvesi'nin resmi aile fotoğrafı çekiminde de net bir şekilde kameralara yansıdı. Protokol alanına diğer liderlere kıyasla biraz geç katıldığı gözlenen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fotoğraf karesinde yerini alırken Trump'tan olabildiğince uzak bir noktayı seçti.

Meloni'nin, fotoğraf çekimi esnasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e oldukça yakın durması ve Trump'la arasındaki mesafeyi koruması dünya medyasının gözünden kaçmadı.

Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etti

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Son Dakika Gündem Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etti - Son Dakika

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