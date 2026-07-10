CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak" - Son Dakika
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CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak"

CHP\'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel\'i görevden alacak"
10.07.2026 10:06
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden alacağı iddia edildi. Kulis bilgisini ise CHP'den milletvekili adayı olan ve partisinden ihraç edilen gazeteci Mustafa Yavuz aktardı.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin sürdüğü CHP'de, siyaset gündemini yakından ilgilendirecek bomba bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre mahkemenin mutlak butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'dan kritik bir hamle geliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KRİTİK 'ÖZGÜR ÖZEL' HAMLESİ

TGRT'de katıldığı bir programda konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun; CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i, grup başkanlığı görevinden alacağını öne sürdü. Yavuz, pazartesi günü ise CHP'de grup seçimlerinin yapılacağını da iddia etti.

Mustafa Yavuz, "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak" sözleriyle CHP kulislerinde dolaşan iddiayı gündeme getirdi.

"YERİNE GELECEK İSİM BELLİ"

Gazeteci Mehmet Faraç da Mustafa Yavuz'un iddialarını doğrulayarak, "Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanı belli" dedi. Faraç, söz konusu kişinin CHP'deki çok köklü bir isim olduğunu ileri sürdü.

GÖZLER MYK'DA

Öte yandan CHP'de, parti teşkilatına yönelik yeni tasarrufların gündemde olduğu da öne sürüldü. Buna göre parti yönetiminin, teşkilatlarda disiplini sağlamak amacıyla kapsamlı bir değişim hazırlığında olduğu öne sürülürken, gözler bugün saat 14.00'te yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi.

Yeni Şafak'ın kulislere dayandırdığı bilgilere göre, bugüne kadar 36 il başkanının görevden alındığı süreçte yeni bir adım daha atılması bekleniyor. MYK toplantısında yaklaşık 10 il başkanının daha görevden alınmasının gündeme geleceği öne sürülüyor. Trabzon, Afyonkarahisar ve Rize il başkanlarının da görevden alınabileceği iddia edilen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

MASADAKİ YENİ DİSİPLİN KARARLARI

Parti yönetimine karşı açıklamalarıyla gündeme gelen bazı il başkanlarının da MYK kararıyla disiplin sürecine sevk edilebileceği ileri sürülen iddialar arasında. 

Daha önce görevden alınan ancak yerlerine henüz atama yapılmayan yaklaşık 20 il başkanlığının önemli bölümüne MYK'da yeni görevlendirmelerin yapılmasının planlandığı kaydediliyor.

İl başkanlıklarındaki değişimin tamamlanmasının ardından benzer sürecin ilçe örgütlerine de yansıyacağı konuşuluyor. İddialara göre, Genel Merkez tarafından görevlendirilecek yeni il başkanları, ilçe başkanlarının belirlenmesinde etkin rol üstlenecek. Parti yönetimiyle uyumsuz hareket ettiği değerlendirilen ilçe başkanları hakkında da rapor hazırlanarak disiplin mekanizmasının işletilebileceği iddialar arasında.

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Son Dakika CHP CHP'den ihraç isim bomba kulisi duyurdu: 'Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak' - Son Dakika

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