Beşiktaş, 1.5 saat içerisinde üst üste 2 maça çıkacak! İşte rakipler - Son Dakika
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Beşiktaş, 1.5 saat içerisinde üst üste 2 maça çıkacak! İşte rakipler

Beşiktaş, 1.5 saat içerisinde üst üste 2 maça çıkacak! İşte rakipler
09.07.2026 21:34
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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz Cuma günü 1.5 saat içinde 2 hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlıların rakipleri Mattersburg ve Widzew Lodz olacak.

Yeni sezon hazırlık kampını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz Cuma günü yoğun bir hazırlık programında sahne alacak. Siyah-beyazlılar, sadece 1.5 saatlik zaman dilimi içinde peş peşe iki farklı takımla hazırlık müsabakası oynayacak.

RAKİPLER VE MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş'ın yoğun cuma mesaisindeki ilk rakibi TSİ 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg olacak. Kara Kartal, bu maçın ardından TSİ 19.30'da Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek. 

Beşiktaş, 1.5 saat içerisinde üst üste 2 maça çıkacak! İşte rakipler

35'ER DAKİKALIK İKİ DEVRE

Pappelstadion'da oynanacak bu karşılaşmalar, oyuncuların fiziksel durumunu zorlamamak adına 35'er dakikalık iki devre (toplam 70 dakika) halinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği her iki mücadele de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde bilenen Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Gyirmot'u 2-1 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, kampın ikinci provasında ise yine bir Macaristan takımı olan MTE 1904 KFT ile golsüz berabere kalmıştı. 

Slovakya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, 1.5 saat içerisinde üst üste 2 maça çıkacak! İşte rakipler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, 1.5 saat içerisinde üst üste 2 maça çıkacak! İşte rakipler - Son Dakika
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