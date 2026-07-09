Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye\'nin NATO\'nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nin başarıyla tamamlandığını açıkladı. İki gün süren zirvenin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin savunma harcamalarını 2030’dan önce %3,5 seviyesine çıkarma iradesini ortaya koyduklarını ve Çelik Kubbe Projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdıklarını duyurdu.

32 LİDER ANKARA'DA BULUŞTU, MILLET KÜTÜPHANESİ BASIN MERKEZİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde icra edilen tarihi zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100’e yakın bakan, üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı. Zirve sürecinde Ankara'da günlük yaşamın aksamaması için güvenlik ve ulaşım tedbirlerinin titizlikle planlandığını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin uluslararası medya merkezi olarak hizmet verdiğini kaydetti. Zirveyi rekor bir katılımla 2.500’ü aşkın basın mensubu takip ederken, TRT koordinasyonunda 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi tüm dünyaya ulaştırıldı.

50 MİLYAR DOLARI AŞAN YENİ SAVUNMA ANLAŞMALARI

Ankara Zirvesi Sonuç Bildirisi’nde kolektif savunma ilkesine olan bağlılığın teyit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede öne çıkan başlıkları şu şekilde sıraladı:

Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerinin kaldırılması,

50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları,

Ukrayna’ya askerî teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlanması,

Yapay zekâ, siber güvenlik, uzay, entegre hava ve füze savunması ile insansız sistemlerde İttifakın daha güçlü hale getirilmesi.

"SAVUNMA HARCAMALARINI %3,5 SEVİYESİNE ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye'nin İttifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Savunma harcamalarımızı 2030’dan önce %3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise hâlihazırda %1,5’lik bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe Projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik" bilgilerini paylaştı.

KÜRESEL KRİZLERDE DİPLOMASİ VE BARIŞ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel krizlerdeki arabulucu ve barışçıl rolüne de dikkat çekerek, "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken; İran-ABD sürecinde itidal, diplomasi ve kalıcı barışı; Gazze, Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı iş birliği yaklaşımını savunmaya devam etmektedir. Ankara Zirvesi, Türkiye’nin NATO’nun güvenlik gündemine yön veren, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle İttifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezî bir aktör olduğunu göstermiştir" dedi.

Erdoğan, zirvenin sorunsuz geçmesi için fedakarca görev yapan tüm kamu personeline, basın mensuplarına, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ve misafirperverliklerinden dolayı Ankara halkına teşekkür etti.