İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar - Son Dakika
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İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar

İsrail\'den Türkiye\'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar
07.07.2026 15:29
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine yönelik açıklama yapacağı haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ABD'nin İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruması gerektiğini savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine yönelik açıklama yapacağı haberlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ABD'nin İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Batı Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen Saar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

SOYKIRIM TEPKİLERİNİ 'DÜŞMANCA' DİYE NİTELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım nedeniyle yaptığı açıklamaların düşmanca olduğunu iddia eden Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neler söyleyeceği konusunda spekülasyon yapmayacağını ileri sürdü.

RAHATSIZLIKLARINI TRUMP'A İLTMİŞLER

Saar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasına hazır olduklarını açıklayacağına ilişkin haberin sorulması üzerine, bu konuda spekülasyon yapmayacağını, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasına karşı olduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu bizzat ABD Başkanı Trump'a ilettiğini belirtti.

İsrail için bölgede "niteliksel askeri üstünlüğü"nü korumasının kritik öneme sahip olduğunu iddia eden Saar, ABD'nin politikasının da bu üstünlüğü desteklemek olduğunu savundu.

Saar, "İsrail'in dostu Trump ve yönetiminin de bu politikayı benimsediğini" ve bu nedenle Türkiye'ye F-35 satışının gerçekleşmeyeceğini ümit ettiğini ileri sürdü.

Konuşmasında, Gazze'de Trump planının uygulanmasını istediklerini iddia eden Saar, ülkenin güneyinde geniş bir alanı işgal ettikleri Lübnan'da ise toprak hırslarının olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saar'ın Alman mevkidaşıyla bu yıl içerisinde 9 kez bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ikilinin, Almanya'nın 2030 yılına kadar "Holokost araştırmaları, belgeleme, eğitim ve anma faaliyetleri için Yad Vashem Holokost Anma Merkezi'ne yıllık 5 milyon avro mali destek sağlamasını" öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar - Son Dakika

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