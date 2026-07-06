Microsoft 4,800 Pozisyonu Kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Microsoft 4,800 Pozisyonu Kapatıyor

06.07.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft, değişen sektörel dinamikler nedeniyle 4,800 pozisyonu sonlandırma kararı aldı.

NEW ABD'li teknoloji devi Microsoft, değişen sektör dinamikleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ine denk gelen 4 bin 800 pozisyonu sonlandırma kararı aldı.

Microsoft İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amy Coleman tarafından çalışanlara gönderilen notta, şirketin iş gücü planlaması ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Şirketin insan kaynağını, yatırımlarını ve enerjisini hızla değişen teknoloji sektöründe müşterilere hizmet vermeyi sürdürecek önceliklere odakladığı belirtilen notta, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ini oluşturan 4 bin 800 pozisyonun kaldırılacağı bildirildi.

Notta, söz konusu organizasyonel değişikliklerin ağırlıklı olarak şirketin "ticari" ve "Xbox" birimlerinde gerçekleşeceği kaydedildi.

İşten çıkarma ihtiyacını azaltmak için alternatif yolların arandığına işaret edilen notta, son bir yıl içinde 500'ü bu ay olmak üzere 4 binden fazla çalışanın şirketin en yüksek öncelikli alanlarındaki yeni rollere kaydırıldığı aktarıldı.

"Microsoft bu dönüşüm yolculuğunun henüz başlarında"

Notta teknolojinin inşa edilme, dağıtılma ve kullanılma şeklinin büyük bir hızla dönüştüğü vurgulanarak, müşteri ihtiyaçlarının ve iş modellerinin de bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğu belirtildi.

İşten çıkarmaların doğrudan yapay zeka kaynaklı olmadığına işaret edilen notta, şunlar kaydedildi:

"Bugün iptal edilen pozisyonların yapay zeka ile değiştirilmediğini açıkça belirtmek isterim. Aynı zamanda gerçek olan şu ki, yapay zeka işin yapılma şeklini değiştiriyor. Her gün yaptığımız bazı görevler artık otomatikleştirilebiliyor ve bu da iş geliştikçe hepimizin öğrenmeye, yeni beceriler inşa etmeye ve uyum sağlamaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Notta ayrıca, Microsoft'un bu dönüşüm yolculuğunun henüz başlarında olduğu belirtilerek, ilerleyen dönemde şirketin diğer faaliyet alanlarında da benzer değişikliklerin yapılabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Teknoloji, Ekonomi, xbox, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Microsoft 4,800 Pozisyonu Kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Bağdat’ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı

17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 18:17:26. #7.13#
SON DAKİKA: Microsoft 4,800 Pozisyonu Kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.