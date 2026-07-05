Bruno Fernandes\'in Galatasaray\'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro oluşturma hedefiyle hareket eden Galatasaray, uzun süredir Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes ile ilgileniyor.

MANCHESTER 35 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz devi Manchester United, Portekizli futbolcu için sarı-kırmızılılardan 35 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı karşılamaya hazır olduğunu gösterirken, asıl sürpriz Bruno Fernandes'ten geldi.

21 MİLYON EURO NET MAAŞ

İngiliz basınındaki haberlere göre; Yıldız oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 21 milyon Euro net maaş istedi. Cimbom'da bu yüksek talep üzerine transfer görüşmeleri beklemeye alındı. Yönetimin bütçe çalışmalarına devam ederken alternatif isimleri de değerlendirmeye başladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United formasıyla geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen Fernandes, 9 gol atıp 22 asist yaparak takımının en önemli oyuncularından biri oldu.