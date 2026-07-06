Trump\'tan İran\'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz" açıklamasını yaptı.

TRUMP, İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara ziyareti için yola çıkmadan hemen önce canlı yayında İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Tahran yönetimiyle sorunları diplomasi yoluyla çözmek istediğini belirten Trump, öncelikli tercihinin İran ile bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

Diplomatik yolların tükenmesi halinde askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan ABD Başkanı, İran'ın altyapısını doğrudan hedef gösterdi. Trump, "Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz" diyerek çok net bir askeri uyarıda bulundu.

TRUMP'IN UÇAĞI ESENBOĞA'YA İNECEK

Öte yandan zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek. Trump'ı taşıyan uçağın ineceği Esenboğa Havalimanı'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

56 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALACAK

Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde polis, jandarma ve ilgili güvenlik birimleri koordinasyon içinde görev yapacak. Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda da ilave tedbirler uygulanacak. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alacak.

Külliyede, liderler oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.