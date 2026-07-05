Klima Bakımı İhmal Edilmemeli - Son Dakika
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Klima Bakımı İhmal Edilmemeli

Klima Bakımı İhmal Edilmemeli
05.07.2026 11:43
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Elazığ'da usta, periyodik klima bakımlarının ihmalinin büyük maddi kayıplara yol açabileceğini belirtti.

Elazığ'da oto elektrik ve bakım onarım ustası Levent Karakulak, masraftan kaçınmak amacıyla periyodik bakımı yapılmayan veya yazın aktif çalıştırılmayan araç klimalarının kompresör kilitlemesi ve radyatör çapaklanması gibi ağır arızalara yol açtığı uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte araçlarda klima kullanımı en üst seviyeye ulaşırken, teknik uzmanlar doğru bilinen yanlışlar ve ihmal edilen periyodik bakımlar konusunda araç sahiplerini uyardı. Klima gazının ve polen filtresinin zamanında değiştirilmemesi veya bakımlarının yapılmaması ile sistemin uzun süre devre dışı bırakılmasının, araçlarda yüksek maliyetli mekanik hasarlara zemin hazırladığı belirtildi. Klima sisteminin diğer motor parçaları gibi düzenli çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirten oto elektrik ve bakım onarım ustası Levent Karakulak, sistemin uzun süre devre dışı bırakılması halinde klima gazının özelliğini yitirdiğini ve sistemin yağsız kalarak kompresör arızalarına zemin hazırladığını ifade etti.

Bakımsızlığın sistem parçalarına doğrudan zarar verdiğine dikkat çeken usta Karakulak, "Yazın belli başlı problemlerimizden biri klima soğutmasıdır. Klimanın bakımlarını ve gazını zamanında değiştirmediğimiz, sistemi de aktif kullanmadığımız takdirde araçta daha büyük problemler oluşabilir. Klima sistemi ve klima gazı, araçta kullanılan LPG gibi değildir. Klimayı kullanmadığımız takdirde klima gazının daha erken eksilmesi ve özelliğini yitirmesi gibi bir durum söz konusudur. Kullanıcılarımızın doğru bildiği bir yanlış var; klimayı aslında sürekli kullanmak gerekir. Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır" dedi.

Yaşadığı deneyim üzerinden periyodik bakımın araç ömrü için önemini belirten müşterilerden Eren Yıldız ise, "Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Genel olarak sektörde yoğun bir mesai var, Türkiye'nin her yerinde, Malatya'da da Elazığ'da da durum aynı. Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir. Bir aracın klima bakımını düzgün yaptırmazsanız, o aracın sonu ya araba mezarlığında ya da sanayide biter. Sürücülerin bunları düşünerek hareket etmesi gerekir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Klima Bakımı İhmal Edilmemeli - Son Dakika

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