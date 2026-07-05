Diyarbakır\'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte kenti gezmeye gelen yerli turistler serinlemek için tarihi camilere sığındı. Özellikle Ulu Cami'de mola veren ziyaretçiler, sıcaklığın düşmesini bekleyerek dinlenmeyi tercih etti.

Kavurucu sıcakların etkisini artırdığı Diyarbakır'da, kenti gezmeye gelen yerli turistler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle birçok ziyaretçi serinlemek için tarihi camilere yöneldi.

Namaz saatini bekleyen vatandaşların da bulunduğu camiler, serin ortamıyla hem ibadet edenlerin hem de turistlerin uğrak noktası oldu.

"SERİNLEMEK İÇİN CAMİYE GELDİK"

İstanbul'dan gelen Eyüp Bağcı, Ulu Cami'yi gezerken içerinin serin olduğunu fark edince dinlenmeye karar verdiklerini söyledi. Bağcı, "Hava dışarıda çok sıcak, serinlemek için camiye geldik. Burada biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz. Geziyorduk, öğle saatlerinde hava daha sıcak olmaya başladı. Biz de camiyi dolaşırken buranın serin olduğunu hissettik ve sıcaklıklar azalana kadar burada biraz dinlenmek istedik." dedi.

"HEM TARİHİ HEM DE SERİN"

Mardin'den gelen Muhammet Karaaslan ise sıcak hava nedeniyle camiye sığındıklarını belirterek, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklığı nedeniyle tarihi camiler, hem ibadet etmek isteyenlerin hem de serinlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.