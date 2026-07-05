Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu

Diyarbakır\'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu
05.07.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle yerli turistler Diyarbakır'daki camilere sığındı.

Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte kenti gezmeye gelen yerli turistler serinlemek için tarihi camilere sığındı. Özellikle Ulu Cami'de mola veren ziyaretçiler, sıcaklığın düşmesini bekleyerek dinlenmeyi tercih etti.

Kavurucu sıcakların etkisini artırdığı Diyarbakır'da, kenti gezmeye gelen yerli turistler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle birçok ziyaretçi serinlemek için tarihi camilere yöneldi.

Namaz saatini bekleyen vatandaşların da bulunduğu camiler, serin ortamıyla hem ibadet edenlerin hem de turistlerin uğrak noktası oldu.

Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu

"SERİNLEMEK İÇİN CAMİYE GELDİK"

İstanbul'dan gelen Eyüp Bağcı, Ulu Cami'yi gezerken içerinin serin olduğunu fark edince dinlenmeye karar verdiklerini söyledi. Bağcı, "Hava dışarıda çok sıcak, serinlemek için camiye geldik. Burada biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz. Geziyorduk, öğle saatlerinde hava daha sıcak olmaya başladı. Biz de camiyi dolaşırken buranın serin olduğunu hissettik ve sıcaklıklar azalana kadar burada biraz dinlenmek istedik." dedi.

Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu

"HEM TARİHİ HEM DE SERİN"

Mardin'den gelen Muhammet Karaaslan ise sıcak hava nedeniyle camiye sığındıklarını belirterek, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu

Diyarbakır'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklığı nedeniyle tarihi camiler, hem ibadet etmek isteyenlerin hem de serinlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Kültür, Turizm, Yaşam, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:31
Dünyanın gözü Ankara’da Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
09:47
9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 12:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sıcak Hava Turistleri Camide Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.