Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu\'nda oran yüzde 50\'ye çıkarıldı
04.07.2026 08:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinden ayrılan pay yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltildi. 2026 yılı boyunca geçerli olacak bu düzenlemeyle birlikte, istihdamın korunması ve iş gücü piyasasının desteklenmesi adına ayrılan kaynak önemli ölçüde artırılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı, iş gücü piyasasına yönelik finansman yapısında stratejik bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşen düzenleme uyarınca, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanım oranlarında ciddi bir artış yapılması kararlaştırıldı.

İSTİHDAMIN KORUNMASI VE İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Yeni düzenleme kapsamında fondan ayrılan ve yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılan bu ek kaynak, doğrudan iş gücü piyasasını rehabilite edecek ve koruyacak projelerde değerlendirilecek. Bu doğrultuda bütçenin öncelikli olarak kullanılacağı alanlar şu şekilde belirlendi:

  • İş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik mesleki çalışmalar ve eğitimler.
  • İşsizlik oranlarının kalıcı olarak azaltılmasına yönelik projeler.
  • Teknolojik dönüşüm ve gelişmeler nedeniyle mevcut işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan çalışanların farklı sektör ve alanlara yönlendirilmesi.
  • İstihdamı doğrudan koruyucu ve teşvik edici makro projelerin finansmanı.

DANIŞMANLIK VE PERSONEL GİDERLERİ DE BU KAPSAMDA KARŞILANACAK

Artırılan fon payı sadece istihdam projeleriyle sınırlı kalmayacak. Karar kapsamında; iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasasına yönelik sektörel araştırmalar, gelecek dönem planlama çalışmaları ile fondan ödenen ücretler ve ilgili personel giderleri de bu kaynaktan karşılanabilecek.

YENİ KARAR RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte gecikmeksizin yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'nın uygulanmasından ve hükümlerinin yürütülmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sorumlu olacak.

Recep Tayyip Erdoğan, İşsizlik maaşı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika
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