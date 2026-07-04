Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı, iş gücü piyasasına yönelik finansman yapısında stratejik bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşen düzenleme uyarınca, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanım oranlarında ciddi bir artış yapılması kararlaştırıldı.
Yeni düzenleme kapsamında fondan ayrılan ve yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılan bu ek kaynak, doğrudan iş gücü piyasasını rehabilite edecek ve koruyacak projelerde değerlendirilecek. Bu doğrultuda bütçenin öncelikli olarak kullanılacağı alanlar şu şekilde belirlendi:
Artırılan fon payı sadece istihdam projeleriyle sınırlı kalmayacak. Karar kapsamında; iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş gücü piyasasına yönelik sektörel araştırmalar, gelecek dönem planlama çalışmaları ile fondan ödenen ücretler ve ilgili personel giderleri de bu kaynaktan karşılanabilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte gecikmeksizin yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'nın uygulanmasından ve hükümlerinin yürütülmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sorumlu olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı - Son Dakika
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