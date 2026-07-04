ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması ve son 32 turu maçları tamamlandı. Böylece son 16'ya kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler netleşti.
Turnuvada ilk son 16 maçı Kanada ile Fas arasında oynanacak. Maçlar, turnuvanın ev sahibi ülkelerinde çeşitli statlarda yapılacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri - Son Dakika
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