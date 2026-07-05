Özgür Özel, cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Özgür Özel, cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti

Özgür Özel, cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş\'ı ziyaret etti
05.07.2026 10:22  Güncelleme: 10:25
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı mahkemede ziyaret etmesi ve Göktaş'ın 'CHP'yi salın' sözlerini yeniden gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama, Özgür Özel'in iletişim hesabından yapıldı.

Açıklamada, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU DA MAHKEMEYE GİTMİŞTİ

Özel'in ziyareti, daha önce CHP'de yaşanan mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Göktaş'a destek vermek amacıyla mahkeme salonuna gitmesini yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu mahkemeye gelişi sırasında, salon önünde bekleyen bazı vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

"LÜTFEN CHP'Yİ SALIN"

Daha sonra Göktaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ünlü komedyenle yaptığı kısa görüşmede dikkat çeken bir diyalog yaşanmıştı.

Deniz Göktaş, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, görüşmeyi kendisinin talep etmediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. 'Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti."

"2023'TE OY VERDİĞİM İNSAN..."

Açıklamasının devamında Göktaş, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirmişti: "2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur."

Özgür Özel'in Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde gerçekleştirdiği son ziyaretin ardından, Deniz Göktaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen bu diyalog ve CHP'de yaşanan gelişmeler yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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