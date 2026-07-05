Avcılar'da eski eş dehşeti: 62 yaşındaki kadın boğazından bıçaklandı - Son Dakika
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Avcılar'da eski eş dehşeti: 62 yaşındaki kadın boğazından bıçaklandı

Avcılar\'da eski eş dehşeti: 62 yaşındaki kadın boğazından bıçaklandı
05.07.2026 11:00  Güncelleme: 11:02
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Avcılar'da Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından iş yerinde boynundan bıçaklandı. Oğlu tarafından kurtarılan Tekin, saldırganın tanımadığı birini bıçaklayamayacağını söyledi.

Avcılar'da oğlunu iş yerinde ziyarete giden Meneş Tekin (62), 26 yıl önce boşandığı ve 17 yıldır görmediği eski eşi İbrahim Yayla tarafından boynundan bıçaklandı. Tekin, "Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum. Tanıyamadım. Tanımadığım bir insan gelip de boğazıma bıçakla saldıramaz. Başka biriyle evlenmiş, yuvasını kurmuş. Sonradan gelip de beni kesmeye kalkamaz" dedi.

Olay, 28 Haziran'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meneş Tekin, sigorta acentesi işleten oğlu Aytekin Yayla'yı ziyaret etmek için iş yerine gitti. Bu sırada iş yerine, Tekin'in 26 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İbrahim Yayla geldi.

Aradan geçen 17 yıl nedeniyle eski eşini tanıyamayan Meneş Tekin, "Kime bakmıştınız?" diye sordu. Bunun üzerine İbrahim Yayla'nın, "Sana bakmıştım, benim derdim seninle" diyerek belindeki bıçağı çıkardığı ve Tekin'in boğazına saldırdığı iddia edildi.

Boynundan yaralanan Meneş Tekin'i, oğlu Aytekin Yayla babasını iterek kurtardı. Ardından annesini dışarı çıkaran Aytekin Yayla, babasının yeniden saldırmasını engellemek için iş yerinin kepengini kapattı ve çevredekilerden yardım istedi. Diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Yayla, annesinin boynundaki yaraya tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meneş Tekin, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yayla ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DAMARIMI KESMESİN DİYE BIÇAĞI TUTTUM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Meneş Tekin, "Buraya girdi, 'Kardeşim ne bakıyorsun?' dedim. 'Sana bakıyorum. Benim derdim seninle' dedi. Yanıma geldi. Burada belinden ekmek bıçağını çıkarttı. Ekmek bıçağını çıkarınca ben 'Ne oluyor?' diye geriye baktım. Benim kafamdan tuttu, geri çekti, bıçağı boynuma doğru uzattı. Sonra boynuma battı. Boynumun damarını kesecek diye bıçağı arkadan tuttum" dedi.

Avcılar'da eski eş dehşeti: 62 yaşındaki kadın boğazından bıçaklandı

"O SIRADA TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ANNEMİN KANINI DURDURMAKTI"

Annesini kurtaran Aytekin Yayla ise yaşananları şöyle anlattı: "Dışarıdan biri geldi. Göz göze geldik, bakıştık bir an. 'Tanıyamadın mı?' dedi. Tanıyamadığımı söyledim. 'Ben babanım' dedi. Elini sırtına attı, bıçağı çıkardı. Annemin boynuna doğru tuttu. Bıçağı vurdu. Ben oradan koştum. Eline yapıştım, onu ittim. Anneme 'Dışarı çık' dedim. Annemin oturduğu sandalyeyi aldım, ayaklarını göbeğine dayadım. Ardından sandalyeyi attım, dışarı çıktım. Kepengi indirdim ve ayağımla üzerine bastım. Kan kaybını durdurmak için annemin yarasını sıktım. Ondan sonra komşulardan yardım istedim. Ambulansı ve polisi çağırdık. Ekipler geldi, kendisi içeride elinde bıçak varken onu çıkardılar. Teslim aldılar. Benim o sırada tek düşündüğüm annemin kanını durdurmaktı. Allah'tan damara denk gelmemiş. Kepengi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çıktığı anda anneme ve bana tekrar saldırabilirdi. Çıkarken de küfür ve hakaret etmeye devam etti. Hatta polis arabasına binerken bile, 'Bomba koyacağım, sizi uçuracağım' dedi."

Avcılar'da eski eş dehşeti: 62 yaşındaki kadın boğazından bıçaklandı

"YILLAR GEÇMİŞ, YÜZÜNÜ UNUTMUŞUM"

İş yerine girdiğinde eski eşini tanıyamadığını söyleyen Meneş Tekin, "26 sene önce ben boşanıp, çoluğumu çocuğumu büyütüp, bu çileyi çektikten sonra gelip benim boğazıma neden bıçakla saldırıyorsun? Benden ne istedin? Yıllar geçmiş, yüzünü unutmuşum. Tanıyamadım. Tanımadığım bir insan gelip de benim boğazıma bıçakla saldıramaz. Çünkü başka biriyle evlenmiş. Karısı var, çocuğu var. Sonradan gelip beni kesmeye kalkamaz. Buna hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOKTU"

Babasının annesini öldürmek amacıyla geldiğini öne süren Aytekin Yayla, "Olaydan sonra polisleri beklerken pişmanlık belirtisi yoktu. Alkolün etkisinde veya bilinç kaybı yoktu. Bilinçli, kasıtlı ve planlayarak yapılmış bir olay olduğu açık ve netti. Allah kimsenin başına vermesin. Güzel bir söz var, diyor ki; 'Herkes boşanabileceği erkekle evlensin.' Biz de evliyiz sonuçta ama Allah kimseye böyle bir akıl yokluğu vermesin" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Şiddet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da eski eş dehşeti: 62 yaşındaki kadın boğazından bıçaklandı - Son Dakika

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