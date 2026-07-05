Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
05.07.2026 08:30
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Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da 66 liraya, Ankara'da 67,07 liraya, İzmir'de 67,34 liraya, bazı doğu illerinde ise 68,80 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde motorin kullanan milyonlarca araç sahibinin yakıt maliyeti bir kez daha artacak.

POMPA FİYATLARI YENİDEN GÜNCELLENECEK

Beklenen artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları büyükşehirlerde yeni seviyelere ulaşacak.

Zam sonrası motorinin litre fiyatının;  İstanbul'da yaklaşık 66 liraya,  Ankara'da 67,07 liraya,  İzmir'de 67,34 liraya çıkması bekleniyor.  Fiyatlar dağıtım şirketleri, il ve ilçelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler temel belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ile dolar/TL kurundaki değişimler, rafineri çıkış fiyatlarını etkileyerek pompa fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik de akaryakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmayı sürdürüyor.

İstanbul, Ekonomi, Ankara, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cem yan Cem yan:
    brent 10 $ a insede bizimkiler gene zam yapar 5 0 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Yakıtın düşeceğine inan zihniyet ile makarnanın IQ seviyesini artırdığını düşünen zihniyet aynı tayfa. Petrolün varil fiyatı savaşta çıktı, savaş soğurken dolarda ibreyi yukarı gösterdi. Savaşın başladığında dolar 43,7 TL di şimdi 46,7 TL. Yıl sonuna Dolar 50 TL belki daha yukarı olur, Yakıtta 70-75 TL savaş çıkarsa 100 TL olur. 0 0
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    emekli zammi kesinlestiya simdi gecirme zamani.... 2 0 Yanıtla
  • Recep Türkkay Recep Türkkay:
    Yeni Türkiye 2 0 Yanıtla
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