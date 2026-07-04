Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım - Son Dakika
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Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım

Arjantin\'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım
04.07.2026 03:50
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun'u uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek üst tura çıktı. Arjantin, son 16'da Mısır ile eşleşti.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 3-2 kazandı.

MESSI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelenin 29. dakikasında sahneye çıkan Lionel Messi takımını öne geçirdi ve ilk yarı Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

MAÇA DENGE GELDİ

İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Duarte ile durumu dengeledi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik skorla sona erdi.

UZATMALARDA KARŞILIKLI GOLLER

Uzatmalara gidilen maçın 92. dakikasında Arjantin, Lisandro Martinez ile yeniden öne geçti. Yeniden beraberlik golünü arayan Yeşil Burun Adaları, gelecek sezon ülkemizde Trabzonspor forması giyecek olan Sidny Cabral'ın 103. dakikada attığı muhteşem golle skoru 2-2 yaptı.

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım

SON SÖZÜ ARJANTİN SÖYLEDİ

Maçtaki son sözü Arjantin söyledi. Mücadelenin 111. dakikasında Messi'nin kornerden açtığı ortada ters vuruş yapan Borges topu kendi ağlarına yolladı. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve son şampiyon Arjantin maçı kazandı.

ARJANTİN SON 16'DA 

Bu sonuçla birlikte Yeşil Burun Adaları, turnuvaya veda etti. Arjantin ise adını son 16 turuna yazdırdı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri son 16 turundaki Mısır ile karşılaşacak. 

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım

YEŞİL BURUN İLK KEZ KAYBETTİ

Dünya Kupası’na ilk kez katılan Yeşil Burun, turnuvadaki ilk yenilgisini Arjantin karşısında aldı. Yeşil Burun Adaları, gruptaki 3 maçında da beraberlikle sahadan ayrılmıştı. 

MESSİ YİNE TARİHE GEÇTİ

Mücadeleyi tek golle tamamlayan Messi, Dünya Kupası’ndaki gol serisini 8 maça çıkardı. 39 yaşındaki efsane, bu golle birlikte FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 7’ye, toplam Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 20’ye yükseltti. Ayrıca Messi, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk futbolcu oldu. 

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım

VOZINHA YİNE DEVLEŞTİ

2026 Dünya Kupası'na damgasını vuran isimlerden biri olan Vozinha, bu maçta da devleşti. Deneyimli eldiven, maçı 8 kurtarışla tamamladı.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, Lionel Messi, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü maçta turu geçen takım - Son Dakika
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