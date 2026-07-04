Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti - Son Dakika
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Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

04.07.2026 09:22
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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iş yerlerine girerek erkek çalışanları taciz etmesiyle gündeme gelen ve mahkeme kararıyla hastanede gözlem altına alınan kadının yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Bir dükkanda esnafı taciz etmeye kalkan şüpheli, duruma müdahale eden adamanın eşine saldırmaya çalıştı.

İstanbul'da esnafa yönelik rahatsız edici tavırlarıyla tanınan ve kamuoyunda "seri tacizci" olarak anılan kadının son vukuatı kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir adamı hedef alarak taciz etmeye yeltenen kadına, adamın yanında bulunan eşi tepki göstererek araya girdi. Karşısında adamın eşini bulan kadın, geri adım atmak yerine daha da saldırganlaşarak doğrudan eşin üzerine yürüdü ve saldırmaya çalıştı. Eşine yönelik bu saldırı girişimi ve devam eden taciz karşısında sinirlerine hakim olamayan adam, eşini korumak ve tacizciyi uzaklaştırmak amacıyla kadına fiziksel müdahalede bulundu.

Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

DAHA ÖNCE FARKLI İLÇELERDE ESNAFI HEDEF ALMIŞTI

Şüphelinin taciz eylemleri ilk olarak Ümraniye'deki bir tamircide patlak vermişti. Ürün satma bahanesiyle girdiği atölyede bir erkek çalışanla konuşan kadının, daha sonra onu öpmeye çalıştığı görülmüştü. Bu olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İkitelli, Bayrampaşa ve Avcılar bölgelerinde de benzer şikayetler peş peşe geldi.

Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, İkitelli'deki bir işletmeye giren kadın, mesafesini korumaya çalışan erkek çalışana hakaretler ederek dükkanı terk etmişti. Bayrampaşa'da girdiği bir depoda erkek çalışana fiziksel temasta bulunan şüphelinin, Avcılar'da ise "Öğrenciyim, kolonya satıyorum" bahanesiyle işletmelere girerek çalışanları taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

MAHKEMEDEN GÖZLEM ALTINA ALINMASI KARARI ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan bu seri taciz görüntüleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Z.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Emniyetteki işlemleri sırasında psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Z.E. hakkında kritik bir karar verildi. Hakimlik, şüphelinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına hükmetti.

İstanbul, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti - Son Dakika

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