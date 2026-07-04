Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratan ve hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın adli süreci tutuklama kararıyla sonuçlandı. Yurt dışı seyahatini tamamlayarak dün Türkiye'ye dönen Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından sanat camiasından yükselen tepkilere ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da katıldı.

"HAPSE GİRMEYECEĞİ BİR SUÇTAN TUTUKLAMAK KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Şahan Gökbakar, alınan tutuklama kararının hukuki ölçülülüğünü eleştirdi. Göktaş'ın kaçma niyeti taşımadığının altını çizen Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim! Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!"

"TEMİZ KALPLİ BİR İNSAN, KİMSEYİ KIRMAK İSTEMEMİŞTİR"

Meslektaşına destek mesajının devamında Deniz Göktaş'ın niyetine ve kişiliğine vurgu yapan Gökbakar, Göktaş'ın bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını temenni ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest kalmasını diliyorum!"