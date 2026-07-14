Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç
14.07.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin, İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası yarı finalinde “uğurlu” kabul edilen lacivert formasını giyecek. Aynı renk forma, Maradona’nın 1986’da İngiltere’ye karşı “Tanrı’nın Eli” golünü attığı maçta kullanılmıştı.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Arjantin, dev karşılaşma öncesinde radikal bir forma değişikliği kararına gitti. Tangocular, turnuva boyunca özdeşleştikleri klasik mavi-beyaz çubuklu formaları yerine sahaya mavi renkli deplasman formasıyla çıkma kararı aldı. Alınan bu karar, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı.

KARARIN ARKASINDAKİ SEBEP: UĞUR

Arjantin cephesinden gelen bilgilere göre, bu tercihin arkasında iki önemli etken bulunuyor. Bunlardan ilki FIFA’nın resmi forma ve renk yönetmelikleri olurken; ikincisi ve en çok dikkat çekeni ise Arjantin basınının da geniş yer ayırdığı geçmişten gelen "uğur" inancı, yani bir totem.

Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

Mavi forma tercihi, Arjantin futbol tarihinin en ikonik anlarını akıllara getiriyor. Tangocular, futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın "Tanrı'nın Eli" golünü attığı ve hafızalara kazınan performansıyla İngiltere'yi elediği tarihi 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında sahada yine bu mavi formayla yer alıyordu. Ayrıca Arjantin, İngiltere’ye karşı kazandığı bir diğer unutulmaz zafer olan 1998 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde de sahaya yine bu deplasman formasıyla çıkmıştı. İngiltere karşısında alınan bu iki büyük galibiyet, mavi formayı Arjantinlilerin gözünde adeta bir şans sembolü haline getirdi.

Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

Dünya Kupası, İngiltere, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Edirne’de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü Edirne'de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü
İsrail Savunma Bakanı Katz’dan Gazze’de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
20:29
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
19:37
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 21:03:07. #7.12#
SON DAKİKA: Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.