Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Arjantin, dev karşılaşma öncesinde radikal bir forma değişikliği kararına gitti. Tangocular, turnuva boyunca özdeşleştikleri klasik mavi-beyaz çubuklu formaları yerine sahaya mavi renkli deplasman formasıyla çıkma kararı aldı. Alınan bu karar, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı.

KARARIN ARKASINDAKİ SEBEP: UĞUR

Arjantin cephesinden gelen bilgilere göre, bu tercihin arkasında iki önemli etken bulunuyor. Bunlardan ilki FIFA’nın resmi forma ve renk yönetmelikleri olurken; ikincisi ve en çok dikkat çekeni ise Arjantin basınının da geniş yer ayırdığı geçmişten gelen "uğur" inancı, yani bir totem.

Mavi forma tercihi, Arjantin futbol tarihinin en ikonik anlarını akıllara getiriyor. Tangocular, futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın "Tanrı'nın Eli" golünü attığı ve hafızalara kazınan performansıyla İngiltere'yi elediği tarihi 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında sahada yine bu mavi formayla yer alıyordu. Ayrıca Arjantin, İngiltere’ye karşı kazandığı bir diğer unutulmaz zafer olan 1998 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde de sahaya yine bu deplasman formasıyla çıkmıştı. İngiltere karşısında alınan bu iki büyük galibiyet, mavi formayı Arjantinlilerin gözünde adeta bir şans sembolü haline getirdi.