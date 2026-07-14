TBMM'de Yolsuzluk Tartışması Büyüdü - Son Dakika
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TBMM'de Yolsuzluk Tartışması Büyüdü

14.07.2026 19:37
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İYİ Partili Usta ve AK Partili Güneş arasında EPDK yolsuzluk iddiaları nedeniyle gerginlik yaşandı.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen "mali torba" kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, İYİ Partili Erhan Usta'nın EPDK'ya ilişkin yolsuzluk iddiaları AK Partili İsmail Güneş ile tartışmasına neden oldu. Güneş'in "Adam olamamışsın gelmişsin buraya" sözlerine Usta, "Hakaret etme, bir bildiğin varsa bildiğini konuş" karşılığını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, turizm sektörüne prim desteği sağlanması ile imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin yer aldığı ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin görüşmeleri esnasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndaki (EPDK) yolsuzluk iddiaları gerginliğe ve tartışmaya neden oldu.

Usta'nın EPDK'daki elektrik alımına ilişkin uygulamalarla 20 yılda toplamda 53,1 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündeme getirmesi üzerine İsmail Güneş, itiraz ederek doğru olmadığını savundu. İkilinin arasındaki sözlü sataşmanın devam etmesi üzerine komisyonda teklifin görüşmelerine 5 dakika ara verildi.

Komisyona ara verilmesinin ardından da Güneş ve Usta arasındaki tartışma devam etti. Güneş'in "Adam olamamışsın gelmişsin buraya" demesi üzerine Usta, "Sen adam değilsin" karşılığını verdi. Usta "Utanmaz herif. Adam değilmişim. Hakaret etme, bir bildiğin varsa bildiğini konuş" diyerek Güneş'in oturduğu sıraya yöneldi. Komisyondaki diğer milletvekillerinin araya girmesi ile Usta ve Güneş arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

Tartışmanın sona ermesiyle komisyon toplantısına devam etti.

Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Yolsuzluk Tartışması Büyüdü - Son Dakika

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