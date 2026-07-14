5 gol! Beşiktaş\'ın beli doğrulmuyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Slovakya'daki sezon öncesi kampının son hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. City Arena Trnava'da oynanan mücadeleyi Spartak Trnava, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Beşiktaş, 13. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçti. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Trnava, 37. dakikada Phlip Azango, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello'nun golleriyle skoru 3-1'e getirerek devreye üstün gitti. Siyah-beyazlılar, 78. dakikada Tiago Djalo ile farkı bire indirse de bu gol yetmedi.

HAZIRLIK KAMPI BEKLENDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Slovakya'daki kamp çalışmalarını oynadığı altı hazırlık maçıyla tamamladı. İlk karşılaşmada Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya takımı SV Mattersburg'u 1-0 ile geçerken, Polonya temsilcisi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde sabah saatlerinde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

SIRADAKİ RAKİP MIDTJYLLAND

Beşiktaş, sonraki maçında Midtjylland'ı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi ilk maçında 23 Temmuz'da ağırlayacak.