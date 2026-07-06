FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler

06.07.2026 19:34
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Milli Takımı futbolcusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaparak, FIFA Disiplin Komitesi'nin bağımsızlığını vurguladı. Trump'ın disiplin sürecine müdahale etmediğini belirten Infantino, FIFA'nın yargı organlarının kararlarına herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesiyle ilgili çıkan tartışmalar hakkında açıklama yaptı. 

''FIFA'NIN YARGI ORGANLARI BAĞIMSIZDIR''

Verilen kararın bağımsız FIFA Disiplin Komitesi tarafından alındığını vurgulayan Infantino, ''FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Bu organlar özerk şekilde çalışır, FIFA Disiplin Talimatı'nı uygular ve kararlarını yürürlükteki düzenlemeler ile önlerindeki somut olayların özelliklerine göre verir. Bu bağımsızlık, futbolun güvenilirliği ve dürüstlüğü açısından hayati önem taşımaktadır ve buna her zaman saygı gösterilmelidir.'' dedi. 

''TRUMP'IN MÜDAHALE ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL''

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını doğrulayan Infantino, ''Dünya Kupası ile ilgili konuları düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşüyorum. Bu konuyla ilgili olarak da Başkan Trump'tan bir telefon aldım. Dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası temsilcilerinden pek çok farklı konuda telefon aldığım gibi, bu da bunlardan biriydi. Görüşmemiz sırasında kendisine, FIFA'nın bağımsız yargı organları nezdinde devam eden bir hukuki sürecin bulunduğunu ve davanın zamanı geldiğinde yetkili organlar tarafından karara bağlanacağını anlattım. FIFA'nın işleyişi budur ve bu, her zaman savunacağım temel bir ilkedir.'' ifadelerini kullandı. 

''FIFA DİSİPLİN KOMİTESİ'NİN KARARLARI BAZEN BENİ ŞAŞIRTIR''

FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarına herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Infantino, ''FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarını yayımlandıklarında okurum. Bazen bu kararlar beni şaşırtır. Bazen katılırım, bazen ise katılmam. Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve onları alan organların bağımsızlığına saygı göstermektir. Bir kararı kişisel olarak beğenip beğenmememizin hiçbir önemi yoktur. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı, turnuvalarımızın bütünlüğünü ve FIFA'nın her zaman sahip olduğu güvenilirliği koruyan temel unsurdur.'' şeklinde konuştu. 

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Son Dakika Dünya Kupası FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler - Son Dakika

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