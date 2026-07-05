Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelen dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Levent Ümit Erol'un paylaştığı özel habere göre; Sarı-kırmızılı kulüple kontratı sona eren Arjantinli yıldız, menajerler vasıtasıyla ezeli rakip Fenerbahçe'ye önerildi.
Bu gelişme doğrultusunda sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin bu sürpriz hamleye nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray kariyeri boyunca toplam 4 sezonda 134 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol ve 25 asistlik göz alıcı bir performans sergileyerek 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli santrfor geride kalan sezonda ise çıktığı 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi Fenerbahçe'ye önerildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?