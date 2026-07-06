Trump'tan "kırmızı kart" itirafı - Son Dakika
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Trump'tan "kırmızı kart" itirafı

06.07.2026 18:31
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ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart cezasının ertelenmesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan kameralar önünde skandal itiraf geldi. ABD'li senatör Cruz gülerek Trump'a, "Tüm Amerikalılar adına, şu saçma sapan kırmızı kartı ortadan kaldırdığınız için teşekkür ederim" derken, Trump, "Bu ilginçti" yanıtını verdi.

2026 Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ardından futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. FIFA yıldız golcünün bir maçlık cezasını bir yıl süreyle erteledi. Bu karar, turnuvanın son 16 turundaki maçı öncesi büyük tartışmalara yol açtı.

KAMERALAR KARŞISINDA GÜLEREK İTİRAF ETTİLER

Olayın ardından Oval Ofis'te düzenlenen resmi bir etkinlikte kameralar karşısına geçen ABD'li Senatör Ted Cruz, Başkan Trump'a teşekkür etti. Cruz’un gülerek, "Tüm Amerikalılar adına, şu saçma sapan kırmızı kartı ortadan kaldırdığınız için teşekkür ederim. “FIFA kupasının burada (Beyaz Saray) bu kadar uzun süre durmasının bir nedeni var" sözlerine Trump, "Bu ilginçti" diyerek, resmen kırmızı kart kararını iptal ettirdiğini itiraf etti.

FIFA'DAN BALOGUN'UN CEZASINA ERTELEME

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir." denildi.

TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

DONALD TRUMP POZİSYONU YORUMLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Folarin Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonu hakkında da yorum yaptı. Pozisyonu değerlendiren Trump, futbolu ve sporu çok iyi bildiğini iddia ederek "Oyunu gördüm ve başta futbol olmak üzere spordan çok iyi anlayan biriyim. Bu bir faul değildi. Bu hatta bir ihlal bile değildi. Bu, iki harika sporcunun bir araya gelmesiydi. Bu hakem, geçmişine bakarsan biraz şüpheli biri. Kimsenin inanamayacağı bir karar verdi. O, bizim en iyi oyuncumuz, ya da en iyi oyuncularımızdan biri. Ve ona kırmızı kart verdi." yorumunu yaptı.

MAÇ NE ZAMAN?

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

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Son Dakika Dünya Kupası Trump'tan 'kırmızı kart' itirafı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    Belçika,abd takımının içinden geçer ,en az iki farkla yener 0 0 Yanıtla
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