Kızıldeniz\'de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı

Yemen açıklarında seyreden bir yük gemisinin silahlı saldırıya uğradığını bildirmesi, Kızıldeniz'deki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Hürmüz Boğazı'nda İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ardından deniz trafiği yeniden hareketlenirken, Kızıldeniz'de meydana gelen son saldırı bölgedeki ticari gemilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

SALDIRI YEMEN AÇIKLARINDA GERÇEKLEŞTİ

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), yayımladığı güvenlik uyarısında saldırının Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 30 deniz mili (56 kilometre) güneybatısında meydana geldiğini açıkladı. Geminin kimliği paylaşılmazken, olayın soruşturulduğu ve bölgeden geçen tüm gemilere dikkatli seyretmeleri tavsiye edildi.

HÜRMÜZ'DE TRAFİK ARTTI, ROTA DEĞİŞİKLİKLERİ SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yeniden artış gözlendi. Ancak Umman kıyıları boyunca bu güzergâhı kullanan gemi sayısının pazar günü yeniden azaldığı belirtildi.

Söz konusu düşüşün, bir gün önce aynı rotayı kullanan bazı gemilerin güvenlik gerekçesiyle ani rota değişiklikleri yapmasının ardından yaşandığı ifade edildi.

KIZILDENİZ PETROL TAŞIMACILIĞINDA KRİTİK ROTA HALİNE GELDİ

Bloomberg'in haberine göre, İran ile yaşanan savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Kızıldeniz, özellikle Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından kritik bir alternatif güzergâh olarak öne çıkmıştı.

HUSİLER DAHA ÖNCE GEMİLERE GEÇİŞ YASAĞI İLAN ETMİŞTİ

Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden İran destekli Husiler ise haziran ayında yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemilerin bölgeden geçmesine izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Son saldırı, Kızıldeniz'deki ticari deniz taşımacılığına yönelik güvenlik endişelerinin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.