Yemen açıklarında seyreden bir yük gemisinin silahlı saldırıya uğradığını bildirmesi, Kızıldeniz'deki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Hürmüz Boğazı'nda İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin ardından deniz trafiği yeniden hareketlenirken, Kızıldeniz'de meydana gelen son saldırı bölgedeki ticari gemilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), yayımladığı güvenlik uyarısında saldırının Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 30 deniz mili (56 kilometre) güneybatısında meydana geldiğini açıkladı. Geminin kimliği paylaşılmazken, olayın soruşturulduğu ve bölgeden geçen tüm gemilere dikkatli seyretmeleri tavsiye edildi.
ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yeniden artış gözlendi. Ancak Umman kıyıları boyunca bu güzergâhı kullanan gemi sayısının pazar günü yeniden azaldığı belirtildi.
Söz konusu düşüşün, bir gün önce aynı rotayı kullanan bazı gemilerin güvenlik gerekçesiyle ani rota değişiklikleri yapmasının ardından yaşandığı ifade edildi.
Bloomberg'in haberine göre, İran ile yaşanan savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Kızıldeniz, özellikle Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından kritik bir alternatif güzergâh olarak öne çıkmıştı.
Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden İran destekli Husiler ise haziran ayında yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemilerin bölgeden geçmesine izin vermeyeceklerini duyurmuştu. Son saldırı, Kızıldeniz'deki ticari deniz taşımacılığına yönelik güvenlik endişelerinin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yemen › Kızıldeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı - Son Dakika
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