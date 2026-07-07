Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası - Son Dakika
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Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

07.07.2026 15:22
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NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan Ukrayna lideri Zelenski, "Ukrayna, NATO'nun geleceğinin parçasıdır" diyerek ülkesinin yerini vurguladı. Avrupa’yı balistik füze tehdidine karşı savunma kapasitesini artırmaya çağıran Zelenski, müttefiklerden Patriot üretimini hızlandırmalarını istedi. Rusya’nın stratejik üstünlüğünü kaybettiğini belirten lider, Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarla Rus askeri ve enerji altyapısını başarıyla hedef alabildiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada Avrupa'nın güvenliği, hava savunma sistemleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın balistik füze tehdidine karşı acilen kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayan Zelenski, Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminin hızlandırılması için müttefiklere destek çağrısında bulundu.

"UKRAYNA, NATO'NUN GELECEĞİNİN PARÇASI"

Konuşmasında Ukrayna'nın NATO içindeki yerine de değinen Zelenski, ülkesinin yalnızca ittifakın ortağı değil, geleceğinin de önemli bir unsuru olduğunu söyledi.

"Ukrayna NATO'ya aittir. Çünkü Ukrayna, geleceğin ittifakıdır." diyen Zelenski, savaşta edinilen tecrübenin NATO'nun gelecekteki savunma anlayışına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

PATRIOT ÜRETİMİ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Balistik füzelere karşı koruma sağlayan sistemlere yönelik talebin her geçen gün arttığını belirten Zelenski, mevcut Patriot üretim kapasitesinin bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

ABD ile Patriot üretim lisansları konusunda görüşmeler yürüttüklerini açıklayan Zelenski, müttefik ülkelere seslenerek bu sürece destek verilmesini istedi.

"Amerikalı ortaklarımızla Patriot üretim lisanslarını da görüştük. Bunun hayata geçmesi için çabalarımıza destek vermenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN BUGÜN ANTİ-BALİSTİK SİSTEMLERE İHTİYACI VAR"

Avrupa'nın güvenlik ihtiyaçlarının ertelenemeyeceğini vurgulayan Zelenski, kıtanın kendi hava ve füze savunma kapasitesini hızla geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bu, 2030'a ya da daha sonrasına bırakılabilecek bir mesele değil. Avrupa'nın mümkün olan en kısa sürede uygun maliyetli ve seri üretilebilen anti-balistik sistemlere ihtiyacı var. Aslında ihtiyaç bugün var." dedi.

"RUSYA'NIN STRATEJİK DERİNLİĞİ KALMADI"

Rusya'nın yıllarca askeri üretim ve kritik altyapısını güvenli arka bölgelerde tuttuğunu belirten Zelenski, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği uzun menzilli insansız hava aracı operasyonlarıyla bu avantajın ortadan kalktığını savundu.

"Dün Ukrayna dronları Rus savunmasını aşarak Sibirya'daki bir petrol rafinerisini vurdu. Bu artık istisna değil. Rusya'da Ukrayna tarafından vurulmamış büyük bir petrol rafinerisi kalmadı." ifadelerini kullandı.

"AYDA 30 BİN RUS ASKERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ"

Cephedeki gelişmelere de değinen Zelenski, Rus ordusunun ağır kayıplar verdiğini öne sürdü.

"Ayda yaklaşık 30 bin Rus askerini etkisiz hale getiriyoruz. Sadece Haziran ayında yaklaşık 28 bin Rus askeri etkisiz hale getirildi ve bunların her biri video kayıtlarıyla doğrulandı. Ezici çoğunluğu dronlar tarafından vuruldu." dedi.

"BUNDAN GURUR DUYMUYORUZ"

Savaşın ağır insani sonuçlarına dikkat çeken Zelenski, açıklamalarının sonunda çatışmaların hiçbir taraf için övünülecek bir durum olmadığını söyledi.

"Bundan gurur duymuyoruz. Bu, bizim başlatmadığımız ancak savaşmaya zorlandığımız bir savaş. Amacımız, savaşın modern dünyada nasıl bir yıkım yarattığını göstermek ve ülkemizi savunmaktır." ifadelerini kullandı.

Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

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Son Dakika Ukrayna Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası - Son Dakika

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