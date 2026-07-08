Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı

Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geliyor. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

NATO liderleri, zirvenin ikinci günündeki ana oturum için Beştepe'ye geldi. Liderler Toplantısı'nın kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.

MACRON BEŞTEPE'DE

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da zirve için Beştepe'ye geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nin ikinci gününde, ana oturumunun öncesinde toplantının yapılacağı alana geçti.

TRUMP ZİRVE İÇİN BEŞTEPE'DE

ABD Başkanı Donald Trump, kaldığı otelden ayrılıp Beştepe'ye geldi.

Kalabalık konvoy eşliğinde otelden ayrılan Trump'a iki konvoy eşlik etti. Trump, bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ikili önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

ŞARA ANKARA'YA ULAŞTI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.