ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen olumlu sinyallerin ardından bugün daha net ifadeler kullanan Trump, F-35 krizinin Türkiye lehine çözüleceğinin altını çizdi.

"F-35'LERİ ALACAKLAR"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum, Bibi'yi (Netanyahu) seviyorum. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi, Erdoğan'la konuştum, benim sayemde savaşa girmediler. En iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve belki de diğer taraftan (İran) girerdi." ifadelerini kullandı.

TRUMP DÜN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dün Beştepe'de gerçekleşen ikili zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Erdoğan ile en başından beri kimyamız çok iyi. Türkiye ile ticaretimiz yoğun, çok iyi işler çıkarıyoruz, daha da iyi işler çıkartacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" dedi. Trump'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin F35 diyaloğu kısa sürede dünya gündemine oturdu.