Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'nın başarılı organizasyonuna övgüde bulundu.

İki gün boyunca onlarca devlet ve hükümet başkanını ağırlayan Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, birçok cadde ve güzergâhta trafik düzenlemeleri yapılmış, bazı parklar ve yollar geçici süreyle kullanıma kapatılmıştı. Dünyanın gözünü çevirdiği zirvenin organizasyonu kapsamında binlerce görevli koordineli şekilde çalıştı.

"GÜZEL ANKARA'NIN HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Basın toplantısında konuşan Rutte, sözlerine Ankara halkına teşekkür ederek başladı. "Güzel Ankara'nın halkına teşekkür ediyorum." diyen Rutte, böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın ciddi bir lojistik yük oluşturduğunu vurguladı.

"HALK İÇİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Başkentte alınan güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemelerinin vatandaşları etkilediğini bildiğini belirten Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Başkentinizde böyle bir organizasyon düzenlemenin lojistiğinin farkındayım."

"Halk için kolay olmadığını biliyorum. Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım."

ANKARA DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLADI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri Ankara'da bir araya geldi.

Zirvenin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. İkinci günde ise liderler savunma harcamaları, NATO'nun yeni güvenlik stratejisi, Ukrayna'ya destek ve bölgesel gelişmeleri ele alan kritik oturumlarda bir araya geldi.

Rutte de zirve boyunca yaptığı açıklamalarda Rusya'nın uzun vadeli bir tehdit olmaya devam ettiğini, Ukrayna'ya desteğin süreceğini ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulamıştı.