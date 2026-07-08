Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

08.07.2026 10:37
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NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah koşusunda kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Macron'un İran Caddesi ile Seğmenler Parkı arasındaki antrenmanında yanında bulunan ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu öğrenildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği koşu, yalnızca güzergâhı ve alınan güvenlik önlemleriyle değil, yanında koşan isimle de gündem oldu.

Macron'un İran Caddesi ile Seğmenler Parkı arasında yaptığı sabah antrenmanı sırasında kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu sosyal medyada ve kulislerde merak edilirken, dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

GİZEMLİ İSİM ERDOĞAN'IN TERCÜMANI ÇIKTI

Macron'un sabah koşusunda yanında yer alan kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu öğrenildi.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Gedikoğlu, Macron'un Ankara programı kapsamında Fransız liderle birlikte sabah koşusuna eşlik etti.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

SABAH KOŞUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Macron, resmi program öncesinde konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkarak İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na kadar koşmuştu.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Koşu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatılmıştı. Antrenmanını tamamlayan Macron daha sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrılmıştı.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

RESEPSİYONUN ARDINDAN OTELE GEÇMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi için bir gün önce Ankara'ya gelmiş, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Macron, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler ve eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldıktan sonra konaklayacağı otele geçmişti.

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Son Dakika Emmanuel Macron Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan as Hakan as :
    Ne kadar önemli bir haber :) 1 2 Yanıtla
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