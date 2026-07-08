HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı

Ankara eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili, halen Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz hakkındaki iddialara ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

RÜŞVET İDDİASI İDDİANAMEYE GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'a suikast girişimi iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında rüşvet iddialarına yer verildi.

300 BİN DOLARLIK RÜŞVET

Sabah'ta yer alan habere göre; iddianamede, "Demir Yumruk" soruşturmasını yürüten Yıkılmaz'ın, aynı dosyada yargılanan Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılması karşılığında 300 bin dolar rüşvet aldığı ve tedbir kararının bu şekilde kaldırıldığı iddia edildi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Söz konusu iddiaların ardından HSK Birinci Dairesi tarafından Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlatıldığı, sürecin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.