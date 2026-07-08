Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Tekirdağ\'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü
08.07.2026 06:30
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Tekirdağ-Muratlı karayolunda tır dorsesinin savrulması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ- Muratlı karayolu üzerinde tırdan ayrılan dorsenin savrularak yolu kapatması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyreden bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Yola savrulan dorse, yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, peş peşe gelen üç aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Kazada en büyük hasarı, Ferit Baldız yönetimindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabilirken, sürücü Ferit Baldız (50) ile araçta bulunan Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Muratlı, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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