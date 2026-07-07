Uyuşturucu Taciri İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Taciri İzmir'de Yakalandı

07.07.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla'da jandarma ve MİT'in operasyonunda, 25 yıl hapis cezası bulunan tacir sahte kimlikle yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada iklimlendirme sistemiyle kurulmuş uyuşturucu düzeneği ve esrar ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurları, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, 5 Temmuz 2026 tarihinde Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen Ş.G.Ş. isimli şahıs, jandarma ve MİT unsurlarının titiz takibi sonucu sahte kimlikle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu serası kurmuş

Zehir tacirinin saklandığı ikametgahta yapılan detaylı aramalarda, evde uyuşturucu üretimi için özel bir mekanizma kurulduğu belirlendi. Aramalarda 2 kilogram kubar esrar, iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu madde imal edilmesine yarayan malzeme ve düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Jandarma, İzmir, Urla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Taciri İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu

17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 18:15:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Taciri İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.