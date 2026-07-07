Uyuşturucu Taciri İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan uyuşturucu taciri sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada iklimlendirme sistemiyle kurulmuş uyuşturucu düzeneği ve esrar ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurları, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, 5 Temmuz 2026 tarihinde Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen Ş.G.Ş. isimli şahıs, jandarma ve MİT unsurlarının titiz takibi sonucu sahte kimlikle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu serası kurmuş

Zehir tacirinin saklandığı ikametgahta yapılan detaylı aramalarda, evde uyuşturucu üretimi için özel bir mekanizma kurulduğu belirlendi. Aramalarda 2 kilogram kubar esrar, iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu madde imal edilmesine yarayan malzeme ve düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.G.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR