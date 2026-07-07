"Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL - Son Dakika
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"Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL

07.07.2026 18:21
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Yılın en yoğun günlerinin yaşandığı turizm beldeleri tarihi ve doğal güzelliklerin yanında ilginç uygulamaları ile de gündeme gelmeye başladı. Muğla'nın önde gelen turizm beldelerinden Akyaka'da bir işletme tuvaletinin kapısına "Müşteri harici kullanmak 500 TL" yazısı dikkat çekti.

Yaz sezonunun en yoğun günlerini yaşayan tatil beldeleri, eşsiz doğası ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra dudak uçuklatan fiyat etiketleri ve ilginç uygulamalarıyla da gündemden düşmüyor. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı popüler turizm merkezi Akyaka'da bir işletmenin tuvalet kapısına astığı "500 TL" uyarısı görenleri şaşkına çevirdi.

HEM "YASAK" DEDİ HEM 500 LİRA FİYAT YAZDI

Kardeşi ile birlikte tatile giden Hayri Aykanat, tuvalet ihtiyacı için bir kafeye girince tuvalet kapısına asılmış ilginç bir yazı ve fiyat tarifesi ile karşılaştı. Tuvaletin kapısında yazılı olan "Müşteri harici tuvalet kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanım ücreti 500 TL" yazısını çektiği video ile paylaşan Aykanat'ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

"KAPIDAKİ YAZIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Olayı çok ilginç ve bir o kadar da garip bulduğunu belirten Hayri Aykanat, "Kardeşimle birlikte Muğla Akyaka'ya tatile gitmiştik. Biz hem geziyoruz hem de çektiğimiz görüntüleri sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Akyaka'da bir kafenin tuvaletini kullanmak istedik. Kapıdaki yazıyı görünce çok şaşırdık" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Turizm, Akyaka, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Yok artık' dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL - Son Dakika

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